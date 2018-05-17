Total執行長：油價數月內漲上每桶100美元

2018-05-17 23:39 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



路透資料照片 分享 facebook

法國石油巨擘道達爾集團（Total）執行長普揚今天表示，如果在「未來數月內」原油價格漲到每桶100美元的話，他也不會意外。

法新社報導，普揚（Patrick Pouyanne）今天在華府智庫活動中說：「我們身處一個新世界，一個地緣政治再度主宰巿場的世界。」

「石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯已經在有效地貫徹他們的政策。值高峰之際，又有伊朗所做的宣布推升價格。」

「所以未來數月內來到每桶100美元，我不會意外。」

格林威治時間17日9時50分，7月交割的北海布倫特原油價格大漲至每桶80.18美元，創下2014年11月以來新高。