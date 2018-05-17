經濟解析／從印尼央行升息 看新興市場經濟挑戰

2018-05-17 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



印尼央行宣布近四年來首次升息行動，力圖在美國利率走高之際遏止印尼盾貶勢。但印尼外幣債務水準高，本國貨幣貶值壓力仍重，央行為拉抬幣值恐怕還會有後續升息動作，這也反映出一些背負高外債的新興市場經濟體此刻面臨的棘手問題。

印尼央行17日決定調升基準利率（7天期附買回利率）1碼到 4.5%，是2014年11月來首次升息。央行聲明指出，此舉是為了穩定印尼盾匯率。

今年來印尼盾已對美元貶值約4%，下探2015年12月來最弱的價位。同時，雅加達綜合指數年初至今已下跌8.5%，是表現最差的亞洲新興市場之一，且印尼美元債券價格今年來下跌約5%，沒比土耳其和阿根廷債券表現好多少。

何以致此？印尼債券已獲評為投資級；經常帳逆差已縮小，從2013年占國內生產毛額（GDP）比率3.6%減至2.1%；如今外匯存底足以支應7.4個月的進口之需，比2013年只夠支應5個月顯著改善。

然而，美元近來挺升已對印尼及其他新興市場構成莫大的壓力。美國聯準會（Fed）逐步提高利率 – 這回看來是玩真的 – 加上美國經濟相對於歐洲、日本等地的強勢，帶動美元走勢轉強。美元升值也吸引一些之前湧入歐洲和新興市場的資金回流美國，從近來印尼資產承受賣壓可見一斑。

法國興業銀行（Societe Generale）的數據顯示，今年來外資累計已賣出價值27億美元的印尼股票，上月淨賣出11億美元的印尼主權債。印尼盾貶值可能使外資賣壓變本加厲。

彭博Gadfly專欄作家任淑莉（Shuli Ren）指出，印尼過去三年來總計發行逾630億美元的美元債券，因此成為追蹤新興市場的共同基金與指數股票型基金（ETF）瞄準的焦點。隨著外資退潮，2013年Fed研議縮減量化寬鬆（QE）引發的「縮減恐慌」（taper tantrum）夢魘似已再現。

凱投宏觀經濟學家萊瑟（Gareth Leather）認為，以印尼外幣債務相對偏高、估計相當於GDP的28%左右，印尼經濟很容易被印尼盾急貶所傷，因此未來貨幣政策走向將持續取決於匯率表現。他說：「我們預測印尼盾年底前會進一步走軟…若果如所料，年底前可能會有進一步升息行動。」

安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，新興市場對美元升值的抵抗力已比1990年代末亞洲金融風暴時增強，一來許多國家已揚棄釘住美元的匯制、匯率變得更有彈性，二來更多國家轉向國內市場籌資，也降低債務相關的貨幣錯配風險。

但伊爾艾朗指出，新興市場仍有兩大弱點：一是之前利率超低、美元走貶時，資本大舉湧入新興市場，使這些市場如今承受外資抽腿的壓力；二是新興市場企業趁之前全球融資條件寬鬆的時機大量舉債，美元債台高築，如今美元轉強、利率走高，償債壓力與日俱增。

他表示，在這種情況下，新興市場經濟體此刻的當務之急，是維持穩健的資產負債表、洞悉市場動態，並且捍衛政策公信力。