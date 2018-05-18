台形象展好消息 台印車商合作生產電動摩托車

2018-05-18 06:28 中央社 新德里17日專電



在印度首次舉辦的台灣形象展舉辦首日就傳出好消息，台灣其易電動車科技公司明天將與印度最大摩托車業者Hero公司簽署合作備忘錄，預計4年在印度有10萬輛產能。

中華民國對外貿易發展協會17日到19日在印度新德里舉辦台灣形象展，共有130家廠商、230個攤位展示台灣包括電動車等6大主軸的先進產品和解決方案。

外貿協會董事長黃志芳在接受媒體聯訪時說，印度市場到處都是商機，尤其是印度總理莫迪（NarendraModi）提出，到2030年，印度將全面電動車化，屆時不再販售柴油和汽油車，電動市場未來相當龐大，估計印度電動車2020年的商機將達600億美元。

黃志芳表示，台灣電動車解決方案全球領先，台灣廠商更是美國知名電動車廠特斯拉供應鏈的重要一環，台灣廠商很有實力在印度發展。

他說，貿協過去一年促成許多電動車商機，拜會塔塔、Hero等汽機車大廠，為台商尋找合作機會，並組成台灣電動車產業聯盟，更在這次台灣形象展設立電動車館，希望讓台灣電動車業未來切入印度電動車供應鏈。

黃志芳說，他昨天與印度最大的塔塔集團（TataGroup）會面，參觀旗下汽車公司，這家公司未來將全力發展電動車，他也向塔塔推薦台灣供應鏈；儘管目前為止這家公司沒有購買任何台灣產品，但塔塔公司高層表示，未來都可以討論。

黃志芳透露，台灣電動車廠商其易電動車科技公司與印度最大摩托車業者Hero公司明天將簽署合作備忘錄，雙方將在印度生產電動摩托車銷售全印度。

其易電動車科技總經理龔子琪表示，其易已與Hero公司在印度孟買和新德里測試半年，並根據印度人的習慣與需求調整產品，將與Hero合作在印度生產電動摩托車。

她說，印度政府已決定政策支持電動車發展，廠商也有意識廣設充電站，加上印度人口眾多、市場龐大，且飽受空污困擾，每年汽油摩托車銷售量超過2000萬輛，且持續成長，絕對看好印度市場的成長，保守估計其易與Hero合作生產電動摩托車，4年會有10萬輛電動摩托車的產能。