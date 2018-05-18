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新興市場此刻「比金融海嘯時糟」 升息恐加快

2018-05-18 00:19聯合報 編譯湯淑君易起宇／綜合外電

過去數周，阿根廷披索重貶，群眾16日手持「對物價暴漲說不」標語牌，在首都布宜諾斯...
過去數周，阿根廷披索重貶，群眾16日手持「對物價暴漲說不」標語牌，在首都布宜諾斯艾利斯抗議。 （美聯社）
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巴隆周刊（Barrons）報導，阿根廷股匯市持續下挫，連帶令投資人對新興市場整體展望憂心忡忡。哈佛大學教授萊因哈特（Carmen Reinhart）甚至語出驚人表示，新興市場此刻的狀況，比二○○八年全球金融海嘯時更糟。而受到美元走強與美國十年期公債殖利率攀升影響，市場猜測印度、墨西哥等開發中國家將加速升息步伐。

萊因哈特指出，至少有四大理由令人對新興市場這個資產類別感到憂心：負債日益增加、貿易條件變弱、全球利率攀升，以及世界各國成長率減緩。她表示，整體而言，新興市場現在的處境「比五年前的弱點要多得多，與全球金融危機時期相比也顯然是如此」，新興市場現在面臨「內憂外患」。

彭博資訊則報導，人們擔心緊縮貨幣政策失敗，將加深投資人聚焦膨脹的經常帳赤字的可能性，近而引發貨幣拋售和通膨率飆漲。這種擔憂導致了新興國家央行的立場改變，阿根廷和土耳其的經常帳逆差占國內生產毛額（ＧＤＰ）比率據估計都超過百分之五，是Ｇ２０國家中赤字最大的；阿根廷便一口氣將基準利率上調至百分之四十。亞洲地區亦然，分析師預測印尼、印度、菲律賓也將陸續升息。

滙豐銀行原預期印度央行今年將按兵不動，如今改口預測將升息兩次；印尼央行也改為預測將緊縮政策，菲律賓央行則維持原先的升息預測。

一些原本降息的國家也準備暫停進一步降息。巴西央行在連續十二次降息後，十六日意外宣布維持主要利率不變，新興市場的潰敗迫使央行政策方向出現轉彎。

與有經常帳赤字的國家相比，經常帳呈現盈餘的國家較能抵禦美國聯準會升息的影響。泰國央行前天宣布維持基準利率在歷史低點附近，並表示未感受到要加入全球緊縮潮的壓力；中國大陸也因為對資本流動進行控制而處於舒適區。

新興市場印度阿根廷升息金融海嘯

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