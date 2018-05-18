全球債市喊殺…股市資金還在

2018-05-18 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 任中原 ／綜合外電



美債殖利率領升支撐美元續強，但國際股市未受衝擊。 （美聯社） 分享 facebook

國際債市全面喊殺。美國經濟展望樂觀帶動十年期公債殖利率衝到百分之三點一一，歐債受義大利政局衝擊而普遍下跌，新興債市也受貨幣貶值拖累；美債殖利率領升支撐美元續強，但國際股市未受衝擊。

美國經濟數據顯示景氣持續上升，尤其是零售銷售增強，通膨也逼近百分之二目標，使市場預期聯準會可能加速升息，公債價格連跌五天，十年期殖利率創近七年來高點。

歐洲主要國家公債也隨美債價格下跌。德債殖利率上升兩基點（○點○二個百分點），報百分之○點六三；英債升四個基點，報百分之一點五○三。歐元區目前的震央是義大利，因為「五星—聯盟」新民粹政府打算要求歐洲央行勾銷鉅額政府債務，影響歐債投資人信心。

國際匯市美元盤旋高檔。歐元／美元小貶百分之○點○五，報一點一八○七，創五個月來低點；美元／日圓升值百分之○點二，報一一○點六一，是十六周來高點。彭博美元指數在平盤上下遊走。

新興市場資產仍然疲軟。土耳其里拉續貶百分之○點八，報一美元兌四點四五○九里拉，里拉再創歷史低點；ＭＳＣＩ新興股市指數下滑百分之○點二，但歐股六百指數小漲百分之○點一，創十五周來高點。

瑞信國際財富管理投資長歐蘇利文指出，美債十年期殖利率升到百分之三點五時，才可能使投資人大舉棄股購債；目前股市資金尚未流失，但等到殖利率上升到百分之三點二到三點三會出現較明顯信號。