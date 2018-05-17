台塑排汙案2週年 越總理：絕不容再犯

2018-05-17 22:34 中央社 河內17日電



越南總理阮春福。 路透 分享 facebook

台塑河靜鋼廠2016年4月排放含毒廢水，造成越南中部4省海洋環境事故。越南政府今天舉行有關總結事故處理善後工作的會議，總理阮春福在會中表示，這是重大教訓，今後絕對不讓台塑再犯。

台塑2016年4月發生的環境污染事故，衝擊河靜、廣平、廣治與順化4省的51萬名民眾生計與生活，被視為越南有史以來最嚴重的環境事故。

越南政府當時對台塑罰款5億美元，要求台塑改善有關設計、興建與試車等方面共58項違規項目，還將台塑列入特別監控的業者名單。越南政府隨後成立中部環境事故處理善後的指導委員會，展開環境保護及向受損民眾支付賠償金等工作。

越南「民智報」新聞網站今天報導，中部海洋環境事故處理善後工作總結會議今天在廣治省舉行，阮春福、常務副總理張和平、副總理鄭廷勇與中央和地方相關部門等官員與會。

各部委官員指出，事發後相關單位積極採取多項善後處理措施，中部地區海域海水水質與沉積物目前已在安全範圍內，符合民眾海灘水下運動與魚類捕撈和養殖等活動。至今賠償金支付工作已接近完成，有助當地民眾生計與生活逐漸恢復正常。

台塑目前已完成各項缺失，僅剩下把焦炭溼式冷卻設備改為焦炭乾式冷卻設備的項目，將於明年完成更換。台塑環保相關設備目前正常運作，廢水、廢氣及廢棄物排放檢測值，都符合許可標準。

阮春福指出，這是越南有史以來首次發生的最大環境事故，造成重大衝擊，並高度肯定相關部門所付出的努力。他說，相關部門必須從此吸取經驗與教訓，為企業營造順利投資環境的同時，應重視環保問題。

他要求資源與環境部等部門必須嚴格監控台塑廢水、廢氣與廢棄物排放作業與相關監測系統，絕對不讓台塑再犯。