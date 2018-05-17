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經濟解析／油價漲破80 亞洲今年原油成本恐增至1兆美元

2018-05-17 22:27經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

國際油價17日盤中漲破每桶80美元，為2014年來首見，這將使亞洲今年購買原油成本增至1兆美元以上，比2015/2016年油價慘淡時期，整整多出約一倍。

倫敦布侖特油價17日盤中漲破每桶80美元，為2014年11月以來最高。外界愈來愈擔心許多經濟體將受衝擊，特別是依賴進口石油的亞洲。燃料成本大漲可能推升通膨，同時影響消費者及企業。

加拿大RBC資本市場公司已警告，在國際油價漲至2014年11月以來高點後，亞洲最容易受到油價急漲的影響。產業資料顯示，全球每天消耗的石油為1億桶，亞太地區就占35%以上，且比率穩定上升，但亞洲也是全球最小的原油產區，占全球總產量的比率不到10%。

摩根士丹利指出，柴油在礦商的現金成本中占10%到20%，原油在發電成本中占4%到50%，具體占比取決於一家公司或一個國家使用的燃料組合，「油價上漲導致整體成本曲線上移」。

全球最大的原油進口國中國，4月原油進口量達到每日960萬桶，相當於全球消耗量的近10%。以目前油價計算，相當於中國原油進口額為每日7.68億美元，換算成每年的進口額達到2,800億美元。

其他亞洲國家更易受油價上漲衝擊，特別是印度越南等國家。這些國家不只高度依賴進口，且國民財富還不足以吸收突然增加的燃料成本。RBC指出，在進口成本增加之際，借款能力有限的較貧窮國家可能面臨融資困難。

除非政府大幅補貼燃料，否則比起較富裕國家，較貧窮國家的家庭和企業也更難招架上漲的油價。根據路透研究及統計門戶Numbeo，在印度、越南或菲律賓等開發中經濟體，燃料成本約占民眾平均薪資的8%到9%。但在日本或澳洲等富裕國家則僅占1%到2%。

一些企業表示，將把增加的成本轉嫁給消費者。菲律賓Chelsea物流公司總裁兼執行長Chryss Alfonsus Damuy就說，「能透過調整價格把（油價上漲的）影響轉嫁給消費者」。

一些企業則擔心，若讓客戶負擔攀升的成本，可能導致客戶流失。印度孟買一家擁有50輛卡車的公司老板Ashish Savla表示，柴油成本占公司支出逾50%，卻很難把成本轉嫁給客戶，因客戶能選擇更便宜的鐵路運輸。

基於經濟成本考量及對進口的依賴程度，經濟學家表示，現在正是亞洲控制石油曝險的時刻。RBC指出，降低仰賴石油、並提高能源使用效率，以避免未來遭受石油危機的衝擊，對亞洲來說非常重要。

油價印度越南

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