聯合國：2050年前 全球三分之二人口住在都市

2018-05-17 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



世界人口不斷增加，也愈來愈往都市集中。根據一分聯合國最新報告，2030年之前，全球將會有43個人口超過1000萬的大都會。2050年之前，全球將有三分之二的人口居住在都市。報告中並預測，十年後印度德里將取代日本東京，成為全球人口最多的都會。

目前世界人口約有55%居住於都市。根據聯合國經濟社會事務部人口局的預估，到2050年之前，都市人口比率將增至68%。

都市人口比率增加的原因，來自鄉村人口遷移至都市的加速轉變，尤以亞洲為最。目前亞洲的都市人口約50%，遠低於北美洲的82%及歐洲的74%。非洲是都市人口比率最低的地區，僅43%。

其中，印度、中國大陸和奈及利亞等三國的都市人口成長占所有成長人數的35%。聯合國預測，印度將增加4億1600萬都市人口，中國大陸2億5500萬，奈及利亞1億8900萬。