反中鷹派白宮納瓦羅主角淪配角幕後祕辛

2018-05-17 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中周四將展開貿易協商，以避免雙方引發貿易戰，美國官員透露， 主張對中強硬的將白宮貿易顧問納瓦羅已由談判要角降為配角。

路透報導，兩位官員透露，納瓦羅不是美方談判的主角，主導與中國副總理劉鶴談判的美方代表是美國財政部長米努勤、美國貿易代表賴海哲和商務部長羅斯。彭博早先曾報導，為降低火藥味，美方已將納瓦羅排除在外。

納瓦羅曾經出版過《致命中國》一書，長期敵視中國。這次被排除在談判之外代表他白宮職業生涯中的又一個挫折。在總統川普今年將他提拔進入最高級顧問行列之前，納瓦羅一直被其他高層官員孤立。

路透報導，兩周前在北京的初步協商中，納瓦羅在貿易政策上和米努勤意見不合。米努勤著重較易達成的協議，目的在敦促中國開放市場並減輕關稅報復，

報導引述知情人士指出，納瓦羅和米努勤在北京之行曾發生激烈口角，雙方關係極度惡化，與會官員甚至擔心，兩人要如何在同一班飛機上不知要如何度過漫漫行程。

納瓦羅曾經訪台，論述中主張加強出售武器給台灣，他稱台灣為「民主的明燈」，卻「可能是軍力最脆弱的美國盟友」。