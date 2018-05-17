紐時：美中科技較量 經濟相互依賴將減少

2018-05-17 09:25 中央社 紐約16日專電



中國國務院副總理劉鶴本週率團訪問華府，與美方進行新一輪貿易磋商。紐約時報報導，美中經貿關係雖密切，但雙方官員都在為減少經濟相互依賴做打算，特別是科技領域。

美中經貿關係緊密程度，從每年往來兩國的貨品與服務總值超過7000億美元，便可看出端倪。報導說，雙方領袖都知道，兩國不可能完全不相往來，但北京與華府制定的計畫，都預期雙方對彼此經濟的依賴會逐漸減少。

北京已制定「中國製造2025」計畫，欲在10個西方主導的先進製造業領域急起直追。美國也在擘畫降低依賴中國的策略，川普政府若真的對總值1500億美元的中國製產品加徵關稅，美國企業理論上將開始減少依賴中國製造的小型零件、機械等產品。

報導指出，美國總統川普提議對中國加徵關稅鎖定的部分產業，客戶較容易轉單美國或在德國、日本、台灣、南韓、墨西哥和印度的供應商。川普政府也鎖定電動車、衛星等具未來性的產品，試圖預先加徵關稅，防範中國日後將接受補貼的高科技產品賣到美國。

美國貿易官員認為，關稅將發揮長期效果。舉例而言，美國數十年來對進口貨卡課徵高額關稅，使美國境內目前販售的貨卡，幾乎都是美國製造，連豐田（Toyota）等日系車廠也不例外。

紐時認為，美中為減少經濟彼此依賴預作準備，也反映了政治現實面。

中國正迅速強化海軍，在非洲和波羅的海進行軍事演習，並發展先進匿蹤戰機與彈道飛彈。北京在軍事領域秀肌肉，已引起華府警覺，並直接影響貿易政策。

許多歐美企業將「中國製造2025」視為北京在培育競爭對手，中國領導層則將這項計畫視為未來繁榮不可或缺的一環。中國電信大廠中興通訊遭美制裁而受重創，便暴露中國在微晶片、軟體設計和高階精密製造領域，仍遠遠落後美國。

但美國自身也面臨挑戰。由於美中工資差距極大，華府可能難以讓移往中國多年的製造業回流；中國已成龐大新興市場，企業可能不願離開；部分產業也可能永遠回不了美國，例如川普提議對中國加徵關稅，排除消費電子產業，意味iPhone和Xbox的代工業者在可預見的未來，仍會留在中國。

報導說，鴻海集團計劃在印度和美國設廠，但進度緩慢。鴻海目前在印度擁有1萬6500名員工，計劃2020年前在印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）興建雇用5萬人的工廠。這與鴻海在中國聘用100萬名員工，仍有極大差距。

鴻海在聲明中表示，鴻海持續在中國投資，以拓展事業版圖並提高生產能力。

上海復旦大學公共政策專家趙杰認為，美中經濟自主性加深難以避免，但需要時間。「中國和美國暫時都無法擺脫經濟相互依存，但減少對彼此的依賴，可能是在科技競爭和世界權力重組上取得領先的選項之一。」