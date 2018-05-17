美中貿易談判 川普推文邊辯護邊下馬威

2018-05-17 09:24 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美國總統川普（圖）今天推文說，中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）「什麼事也沒有發生」，還說中國在與美國貿易方面「有很多要付出」，否認他的政府在美中談判中「屈服」的說法。美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天推文說，中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）「什麼事也沒有發生」，還說中國在與美國貿易方面「有很多要付出」，否認他的政府在美中談判中「屈服」的說法。

路透社報導，川普先前指控中興通訊違反美國對伊朗貿易制裁，決定祭出懲罰，但後來態度大轉彎，願意重新考慮對於中興通訊的禁令。川普14日為此辯護時表示，這反映了美國與中國正在談判更大規模貿易協議。

川普在推特上寫說：「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生。」

推文說：「我們還沒有看到中國的要求，對方要求應該很少，因為過去的美國政府在談判中表現很差。中國已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本就還沒開始。」

川普還說：「美國幾乎沒什麼可給，因為多年來已付出了很多。中國有很多要付出！」

身為中國國家主席習近平首席經濟顧問的國務院副總理劉鶴本週率領代表團，與川普政府高層官員展開貿易會談，川普政府尚未公布相關細節。

國會幕僚表示，劉鶴預定今天下午在國會山莊（Capitol Hill），與美國聯邦參議院財政委員會主席海契（Orrin Hatch）以及聯邦眾議院歲入委員會成員會面。