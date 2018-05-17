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市場氛圍轉佳 亞股不淡

2018-05-17 09:00經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

近期亞股緩步回溫，因A股入摩效應，5月以來包含陸股相關指數，上證指數、深圳指數、滬深300指數、中小板等皆有超過3%的漲幅，台灣亦有2%以上的漲幅。

MSCI最新季度因應A股入摩，各指數含境內A股在內的陸股權重全面上調，特別是MSCI全球新興市場及亞洲除日本指數，中國分別調升1.34%與1.51%，升幅較大。

日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，出口貿易一直是亞洲成長的重要引擎，今年前二月亞洲出口繼續加速成長，基礎設施需求增加，加上東南亞國家的工業產值普遍強勁成長，亞洲基本面的改善、特別是與發達市場之間不斷擴大的增長差是支撐市場相對表現和資金流向更為核心的變數。

根據IMF的預測，新興市場有望延續自2016年以來相對發達市場經濟增長差觸底回升並進一步擴大的勢頭，從歷史經驗看，2004～2006 年的加息週期中，儘管美聯儲兩年連續加息17次，但長週期來看美元仍處於弱勢，資金反而持續回流新興市場股市。

鄭慧文指出，中美雙方釋出正面訊息，市場風險情緒回穩帶動亞太股市走升，MSCI公布最終Ａ股入摩企業共234檔，高於市場預期之229檔，3月以來外資不斷流入A股，2018年4月日均流入23億元創歷史最高月份記錄，5月日均流入17億元，仍保持強勢。

市場原先擔憂印度通膨將快速上行，惟主要食品價格回落後CPI亦從高點回落，預期通膨將呈現溫和上升態勢，企業獲利經歷一連串下修後，市場預期轉趨保守，往後優於預期機率轉高，且亦重新進入成長軌道，大型股有機會優於中小型。

A股新興市場亞股

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