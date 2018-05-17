美股收紅日圓走軟 日股開高

相關新聞
股神大買蘋果股票 法人拚命丟2018-05-17 00:08
缺中文老師？ 澳洲偏鄉學校找大陸老師視訊隔海救援2018-05-17 09:31
美中貿易談判 川普推文邊辯護邊下馬威2018-05-17 09:24
國際油價收在2014年來最高 金價中止三日跌勢2018-05-17 08:00
美元指數 居於五個月來高峰2018-05-17 07:48
美中貿易談判 傳唯獨排除反中親台白宮顧問納瓦羅2018-05-17 07:29
蝦皮母集團財報 首季虧64億2018-05-17 00:53
美十年期公債 殖利率再登3%2018-05-17 00:46
特斯拉加州廠將停工 維修產線2018-05-17 00:08
特斯拉債券 索羅斯狂敲2018-05-17 00:08
IEA下修全球石油需求2018-05-17 00:08
義大利擬脫歐 歐元嚇趴2018-05-17 00:08
美企減持債券610億美元2018-05-17 00:08
日經濟萎縮 安倍臉綠2018-05-17 00:08
世足賽經濟 上看五千億美元2018-05-16 23:58
日本首季GDP下滑 安倍經濟學破功？2018-05-16 23:42
用停經形容經濟 英國央行副總裁道歉2018-05-16 23:23
蘋果傳要在北卡羅萊納州蓋新園區2018-05-16 23:10
「更大貿易協議的一部分」 川普再為自己幫助中興辯護2018-05-16 22:13
影／員工證晶片植入手背保證不遺失！這些瑞典人好勇2018-05-16 14:57
加強社群規範 臉書2018首季關近6億假帳號2018-05-16 13:55
日本第一季經濟萎縮 兩年來首見2018-05-16 13:09
日本GDP速報 2年3個月首見衰減2018-05-16 11:36
兩韓高層會談取消和美債殖利率升 亞股挫2018-05-16 11:17
蘋果傳深耕智慧織布 這技術浮出檯面2018-05-16 11:12
與「股神」看法分歧 機構投資人上季減碼蘋果1.5億股2018-05-16 09:49
臉書挽救形象 發布透明度報告數據卻不足2018-05-16 09:47
大摩分析師： 現在是買進蘋果亞洲供應商股票時機2018-05-16 09:15
日Q1經濟成長兩年來首度委縮 當局稱溫和復甦看法不變2018-05-16 08:52
台股ADR除友達外全跌 台積電跌1.6%2018-05-16 08:22
中東局勢緊張助油價走高 美元上揚打壓金價2018-05-16 08:14
經濟數據推升美債殖利率 美元升至12月來高點2018-05-16 08:02
通膨前景拉高升息預期 美股三大指數全面挫跌2018-05-16 07:44
通膨疑慮再起 美股收黑2018-05-16 05:53
三星：正與中興洽談供貨2018-05-16 01:30
高油價對經濟衝擊...比過去小2018-05-16 01:29
美放過中興 傳換取農產品輸中2018-05-16 01:29
中東動盪 油價衝上79美元2018-05-16 01:29
土耳其里拉 貶至歷史新低2018-05-16 01:29
熱門文章
北韓副外長：美如單方面要求棄核 將取消川金會2018-05-16 11:05
史上最難考卷！日本東大佼佼者正確率僅三成2018-05-16 13:29
哭惹！警父因公殉職 70員警列隊迎接他重返校園2018-05-16 11:33
為何考慮不去川金會？北韓點名白宮國安顧問波頓2018-05-16 13:38
瀑布神秘力量？三歲童跌落瀑布卻毫髮無傷 目擊者稱「奇蹟」2018-05-16 11:08
穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被判有罪2018-05-16 17:59
美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息？2018-05-16 20:48
巨型恐龍如何孵蛋而不把蛋壓碎？ 日本學者有解2018-05-17 00:08
「得友如此何需敵人」 圖斯克痛批川普2018-05-17 02:21
太超值！房租不到900元的曼哈頓公寓 她住了超過60年2018-05-16 16:47
影／白人男子出言辱穆斯林女 咖啡店這麼做被網友讚爆2018-05-16 18:05
自製布朗尼送離職員工 女子竟在裡面摻瀉藥2018-05-16 16:40
北韓取消兩韓會談 南韓表遺憾並要找出真正理由2018-05-16 10:38
北韓突取消兩韓會談 川金會也恐生變2018-05-16 14:16
影／獲馬國元首全面特赦 安華不急接棒馬哈迪2018-05-16 17:54
美中貿易談判 傳唯獨排除反中親台白宮顧問納瓦羅2018-05-17 07:29
厄瓜多砸上億台幣 監視維基創辦人亞桑傑2018-05-16 23:32
金與正挺八月肚出席平昌冬奧 在南北韓峰會前產子2018-05-16 13:52
馬侃遭咒死川普這個反應 令黨內超級不滿2018-05-16 15:04
安華獲釋！ 大批支持群眾醫院外迎接2018-05-16 12:10
蝦皮母集團財報 首季虧64億2018-05-17 00:53
「更大貿易協議的一部分」 川普再為自己幫助中興辯護2018-05-16 22:13
安華今獲釋 中午會見馬來西亞最高元首2018-05-16 11:31
自然學界首例！ 罕見雙頭連體鹿解剖照曝光2018-05-16 14:51
亞洲人嗜吃鮭魚程度 中國居冠台灣第22018-05-16 13:14
加航官網去台灣改中國 網諷不妨改名為Air Chinada2018-05-16 10:49
影／夏威夷基拉韋厄火山噴發火山灰雲 發紅色警戒2018-05-16 13:40
安華獲釋！ 馬哈迪不讓位：留任大馬總理1、2年2018-05-16 14:36
坦承川金峰會仍不確定 川普順其自然2018-05-17 02:53
風暴襲美東北 強風吹落電線36萬人缺電2018-05-16 22:41
美股靠零售、科技股甩利空 小型股創歷史新高2018-05-17 06:28
安華獲特赦首場演說 批納吉讓國家民不聊生2018-05-17 01:06
梅蘭妮亞開刀川普沒陪伴 害他被酸爆2018-05-16 15:04
杜特蒂中國保護說惹議 菲總統府滅火2018-05-16 21:55
賠5億美元！ 狼醫性侵案 密州大與332被害人和解2018-05-17 03:19
股神大買蘋果股票 法人拚命丟2018-05-17 00:08
影／北韓副外長：美若強求去核 「川金會」就別辦了2018-05-16 13:49
朝鮮半島若突統一 估175萬人將南遷2018-05-16 14:53
印媒拒中扭曲史實 介紹國軍蘭伽公墓2018-05-16 12:12
川普想放中興通訊一馬 美國會議員反彈2018-05-16 10:13
留言