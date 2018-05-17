美股收紅日圓走軟 日股開高

2018-05-17 09:11 中央社 東京17日綜合外電報導



東京股市今天開高，扭轉前兩個交易日連跌的頹勢，主因華爾街股市強勁反彈激勵和日圓走軟。

法新社報導，日經225指數早盤漲0.44%，或100.37點，來到22817.60點。東證指數漲0.38%，或6.80點，來到1807.15點。