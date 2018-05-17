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高溫上看36度！吳德榮：鋒面下周三到機率高

美股靠零售、科技股甩利空 小型股創歷史新高

2018-05-17 06:28經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周三上漲，零售商業績以及強勁的經濟數據提振了投資人對美國經濟的信心，凌駕10年期公債殖利率逼近3.1%和地緣政治這兩大利空。零售股和科技股領漲。

投資人猜測美國經濟在第一季度表現低迷後將會加速成長，提振了股市走勢；標普500指數突破100天均線，羅素2000指數則刷新歷史新高。

標普500指數上漲0.4%，報2722.46點；羅素2000指數上漲1%，創下歷史收盤新高，今年以來上漲超過5%。道瓊指數上漲0.3%，報24768.93點。那斯達克綜合指數上漲0.6%，報7398.30點。

研究機構DataTrek說：「小型股靠兩大市場基本面動力，表現優於大型股：一是企業減稅，一是美經濟走強。 」

梅西百貨大漲10.8%，這個連鎖百貨公司不僅財報優於預期，還調升獲利展望。其他百貨公司股像是潘尼百貨、Kohls也跟著上漲。標普500指數百貨公司指數漲5.2%。

Lenox Wealth Advisors說：「我認為企業獲利表現不凡，其中的顧慮只在於未來和成長減速。」

美光大漲4.6%，RBC資本首度將美光納入評等即給予「表現超越大盤」。費城半導體指數漲1.4%。

臉書（Facebook）跌0.6%，拖累標普500指數最重。有報導說臉書執行長查克柏格將赴歐洲議會作證，接受不當利用用戶個資的質詢。

3M跌1.1%，Jefferies將這支股票降為「觀望」。

梅西百貨大漲10.8%，這個連鎖百貨公司不僅財報優於預期，還調升獲利展望。其他百...
梅西百貨大漲10.8%，這個連鎖百貨公司不僅財報優於預期，還調升獲利展望。其他百貨公司股像是潘尼百貨、Kohls也跟著上漲。美聯社
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