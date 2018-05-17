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孫正義擬成立願景基金2.0 一樣募集1,000億美元

2018-05-17 00:14經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

南華早報引述消息來源指出，軟銀創辦人兼執行長孫正義正考慮打造2.0版願景基金，計劃募資1,000億美元，規模與第一版的願景基金相當，而沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的主權財富基金將是主要投資人。

知情人士指出，孫正義已和投資人進行初步討論，討論是否最快要在2019年打造第二個基金。新的基金可能會較第一個願景基金吸引更多投資人。

孫正義也已證實，將於近期推出第二個基金，「2.0版的願景基金肯定會到來，只是時間前後而已。」

願景孫正義沙烏地阿拉伯

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