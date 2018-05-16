親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
馬國60年首變天
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

IEA：油價每桶80美元，將抑制石油需求成長及油價漲勢

2018-05-16 23:36經濟日報 記者任中原╱即時報導

國際能源總署（IEA）16日警告，由於國際油價逼近每桶80美元，且許多國家已經取消或縮減汽油補貼，今年全球石油需求成長可能趨於溫和，加上產量小幅增加，可能抑制油價漲幅。

倫敦布侖原油7月期貨16日盤中跌逾1%，報每桶77.61美元；紐約西德州一度跌0.9%，報70.66美元。

IEA將全球今年平均每天石油需求量增幅從150萬桶，調降到140萬桶；IEA指出，「油價如此大幅上漲，不影響需求才怪」。

IEA估計，今年內全球對OPEC的石油需求量平均為每天3,225萬桶，比4月OPEC日產量3,212萬桶僅略高。

4月全球石油日供給量比去年4月增加178萬桶，主因非OPEC國家增產。委內瑞拉、墨西哥、北海及巴西石油產量均下降，但美國產量創新高。IEA預估，今年非OPEC國家日產量將增加187萬桶，比原先預測的180萬桶略增。

IEA指出，目前已開發國家原油庫存量已經比5年平均水準低100萬桶，主因油國組織（OPEC）持續減產；「現在市場關注的焦點已經從庫存量轉移到中東緊張升高；生產國及消費國都考慮如何限制油市的動盪」，例如伊朗的出口量便可能因為美國恢復對伊朗經濟制裁而減少。

IEA在最新報告中下修全球石油需求預測　　　　（圖／路透）
IEA在最新報告中下修全球石油需求預測　　　　（圖／路透）
分享

OPEC油價伊朗

相關新聞

用停經形容經濟 英國央行副總裁道歉

2018-05-16 23:23

「更大貿易協議的一部分」　川普再為自己幫助中興辯護

2018-05-16 22:13

影／員工證晶片植入手背保證不遺失！這些瑞典人好勇

2018-05-16 14:57

加強社群規範 臉書2018首季關近6億假帳號

2018-05-16 13:55

日本第一季經濟萎縮 兩年來首見

2018-05-16 13:09

日本GDP速報 2年3個月首見衰減

2018-05-16 11:36

兩韓高層會談取消和美債殖利率升 亞股挫

2018-05-16 11:17

蘋果傳深耕智慧織布 這技術浮出檯面

2018-05-16 11:12

與「股神」看法分歧 機構投資人上季減碼蘋果1.5億股

2018-05-16 09:49

臉書挽救形象 發布透明度報告數據卻不足

2018-05-16 09:47

大摩分析師： 現在是買進蘋果亞洲供應商股票時機

2018-05-16 09:15

日Q1經濟成長兩年來首度委縮 當局稱溫和復甦看法不變

2018-05-16 08:52

台股ADR除友達外全跌 台積電跌1.6%

2018-05-16 08:22

中東局勢緊張助油價走高 美元上揚打壓金價

2018-05-16 08:14

經濟數據推升美債殖利率 美元升至12月來高點

2018-05-16 08:02

通膨前景拉高升息預期 美股三大指數全面挫跌

2018-05-16 07:44

通膨疑慮再起 美股收黑

2018-05-16 05:53

三星：正與中興洽談供貨

2018-05-16 01:30

高油價對經濟衝擊...比過去小

2018-05-16 01:29

美放過中興 傳換取農產品輸中

2018-05-16 01:29

中東動盪 油價衝上79美元

2018-05-16 01:29

土耳其里拉 貶至歷史新低

2018-05-16 01:29

歐元區上季經濟成長趨緩

2018-05-16 01:29

美公債殖利率 飆七年新高

2018-05-16 01:29

美零售銷售 連二月走升

2018-05-16 01:29

中東衝突加劇 國際油價上看每桶90美元

2018-05-16 00:20

美國頁岩油產量增 高油價衝擊沒過去慘

2018-05-16 00:12

美中貿易戰 庫克：關稅不是正確解方

2018-05-16 00:04

貿易摩擦仍大 美盼陸提開放市場時間表

2018-05-16 00:00

歐盟個資隱私新規即將上路 影響可能擴及全球

2018-05-15 23:56

外媒：日本銀行業搶客戶 從活人搶到過世客戶存款

2018-05-15 23:51

越南債信 惠譽調升至BB級

2018-05-15 23:48

油電要漲 阿根廷民眾之怒

2018-05-15 23:46

白宮經濟顧問：如何處理中興案尚難確定

2018-05-15 22:11

對中貿易政策錯了 庫克：早對川普說過

2018-05-15 21:28

三星與中興通訊展開洽談 供應晶片

2018-05-15 21:20

美4月零售銷售連兩個月成長 攀升0.3%

2018-05-15 20:59

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

韓國強攻指紋辨識 手機買股將更方便

2018-05-15 01:33
看更多

熱門文章

北韓揚言取消「川金會」 美國：仍繼續籌備

2018-05-16 05:35

北韓副外長：美如單方面要求棄核 將取消川金會

2018-05-16 11:05

史上最難考卷！日本東大佼佼者正確率僅三成

2018-05-16 13:29

兩韓高階會談緊急喊卡 北韓揚言取消川金會

2018-05-16 03:32

哭惹！警父因公殉職 70員警列隊迎接他重返校園

2018-05-16 11:33

加航改台灣為中國 加國稱長久立場未變

2018-05-16 08:42

為何考慮不去川金會？北韓點名白宮國安顧問波頓

2018-05-16 13:38

不滿韓美軍演！ 北韓中止兩韓高階會談 揚言取消川金會

2018-05-16 04:25

瀑布神秘力量？三歲童跌落瀑布卻毫髮無傷 目擊者稱「奇蹟」

2018-05-16 11:08

穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被判有罪

2018-05-16 17:59

老婆開刀沒陪著 川普挨批

2018-05-16 01:09

美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息？

2018-05-16 20:48

北韓取消兩韓會談 南韓表遺憾並要找出真正理由

2018-05-16 10:38

太超值！房租不到900元的曼哈頓公寓 她住了超過60年

2018-05-16 16:47

北韓突取消兩韓會談 川金會也恐生變

2018-05-16 14:16

隱藏版「安妮日記」談性和黃色笑話 拜科技重見天日

2018-05-16 09:02

自製布朗尼送離職員工 女子竟在裡面摻瀉藥

2018-05-16 16:40

影／白人男子出言辱穆斯林女 咖啡店這麼做被網友讚爆

2018-05-16 18:05

美公債殖利率 飆七年新高

2018-05-16 01:29

影／獲馬國元首全面特赦 安華不急接棒馬哈迪

2018-05-16 17:54

金與正挺八月肚出席平昌冬奧 在南北韓峰會前產子

2018-05-16 13:52

通膨疑慮再起 美股收黑

2018-05-16 05:53

安華獲釋！ 大批支持群眾醫院外迎接

2018-05-16 12:10

馬哈迪改口 要當馬國總理1至2年

2018-05-16 01:03

安華今獲釋 中午會見馬來西亞最高元首

2018-05-16 11:31

三星：正與中興洽談供貨

2018-05-16 01:30

以色列軍隊屠殺巴勒斯坦人 血洗加薩

2018-05-16 01:03

影／19公里歐洲最長！ 克里米亞大橋通車 普亭誇奇蹟

2018-05-16 01:03

加航官網去台灣改中國 網諷不妨改名為Air Chinada

2018-05-16 10:49

亞洲人嗜吃鮭魚程度 中國居冠台灣第2

2018-05-16 13:14

影／夏威夷基拉韋厄火山噴發火山灰雲 發紅色警戒

2018-05-16 13:40

美放過中興 傳換取農產品輸中

2018-05-16 01:29

自然學界首例！ 罕見雙頭連體鹿解剖照曝光

2018-05-16 14:51

安華獲釋！ 馬哈迪不讓位：留任大馬總理1、2年

2018-05-16 14:36

通膨前景拉高升息預期 美股三大指數全面挫跌

2018-05-16 07:44

馬侃遭咒死川普這個反應 令黨內超級不滿

2018-05-16 15:04

白宮：知悉平壤取消兩韓會談

2018-05-16 08:37

加薩流血衝突 土耳其和以色列互逐使節

2018-05-16 08:48

影／北韓副外長：美若強求去核 「川金會」就別辦了

2018-05-16 13:49

「更大貿易協議的一部分」　川普再為自己幫助中興辯護

2018-05-16 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top