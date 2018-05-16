IEA：油價每桶80美元，將抑制石油需求成長及油價漲勢

2018-05-16 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



國際能源總署（IEA）16日警告，由於國際油價逼近每桶80美元，且許多國家已經取消或縮減汽油補貼，今年全球石油需求成長可能趨於溫和，加上產量小幅增加，可能抑制油價漲幅。

倫敦布侖原油7月期貨16日盤中跌逾1%，報每桶77.61美元；紐約西德州一度跌0.9%，報70.66美元。

IEA將全球今年平均每天石油需求量增幅從150萬桶，調降到140萬桶；IEA指出，「油價如此大幅上漲，不影響需求才怪」。

IEA估計，今年內全球對OPEC的石油需求量平均為每天3,225萬桶，比4月OPEC日產量3,212萬桶僅略高。

4月全球石油日供給量比去年4月增加178萬桶，主因非OPEC國家增產。委內瑞拉、墨西哥、北海及巴西石油產量均下降，但美國產量創新高。IEA預估，今年非OPEC國家日產量將增加187萬桶，比原先預測的180萬桶略增。