IEA：油價每桶80美元，將抑制石油需求成長及油價漲勢
國際能源總署（IEA）16日警告，由於國際油價逼近每桶80美元，且許多國家已經取消或縮減汽油補貼，今年全球石油需求成長可能趨於溫和，加上產量小幅增加，可能抑制油價漲幅。
倫敦布侖原油7月期貨16日盤中跌逾1%，報每桶77.61美元；紐約西德州一度跌0.9%，報70.66美元。
IEA將全球今年平均每天石油需求量增幅從150萬桶，調降到140萬桶；IEA指出，「油價如此大幅上漲，不影響需求才怪」。
IEA估計，今年內全球對OPEC的石油需求量平均為每天3,225萬桶，比4月OPEC日產量3,212萬桶僅略高。
4月全球石油日供給量比去年4月增加178萬桶，主因非OPEC國家增產。委內瑞拉、墨西哥、北海及巴西石油產量均下降，但美國產量創新高。IEA預估，今年非OPEC國家日產量將增加187萬桶，比原先預測的180萬桶略增。
IEA指出，目前已開發國家原油庫存量已經比5年平均水準低100萬桶，主因油國組織（OPEC）持續減產；「現在市場關注的焦點已經從庫存量轉移到中東緊張升高；生產國及消費國都考慮如何限制油市的動盪」，例如伊朗的出口量便可能因為美國恢復對伊朗經濟制裁而減少。
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