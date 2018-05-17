美十年期公債 殖利率再登3%

2018-05-17 00:46 聯合報 記者張瀞文／台北報導



美國十年期公債殖利率走升，歷史經驗顯示，股票後市將優於債券。 路透 分享 facebook

美國十年期公債殖利率站上百分之三，達七年來新高。基金業者指出，歷史經驗顯示，升息有利風險資產走揚。股票後市將優於債券，新興市場及亞洲股票漲勢將尤其兇猛。

美國十年期公債殖利率四月底以來持續於百分之三盤旋，在四月廿五日盤中一度衝到百分之三之上，但隨後下跌。最近連漲三天，周一再度站上百分之三，十五日收在百分之三點零七八，為七年新高。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文分析，近期原油價格大漲，搭配美國零售消費數據亮眼，引發通貨膨脹加速的預期心理增強。投資人對美國升息預期轉強，也激勵美國公債殖利率衝到七年高點。

張乃文指出，美自一九九四年來共進入四次升息循環。歷史統計顯示，每當美國十年期公債殖利率走升時，幾乎各類資產都上演大多頭行情，股票表現普遍優於債券，新興市場更是搶眼。

統計顯示，一九九四年來美國升息期間，各類資產以新興市場高息股最有衝勁，平均年化總報酬率最高可達百分之八點五，其次是新興市場股票的百分之七點九、亞太（不含日本）的百分之六點五、亞太股票的百分之五點七。美國公債及投資級債則都是負報酬，表現最弱。

摩根投信也認為，美國緩步升息，有望為新興市場股市開啟牛市循環。