「更大貿易協議的一部分」 川普再為自己幫助中興辯護

2018-05-16 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普（Donald Trump）16日再為自己幫中國大陸中興通訊恢復營運一事辯護，稱中興只跟更大的貿易協議有關，且北京在貿易方面「給了華盛頓很多東西」。他14日就曾為重審對中興通訊懲罰的決定進行辯護，並稱這反映美中正談判更大規模的貿易協議。