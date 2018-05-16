陸客狂掃嬰兒奶粉 澳洲超市出招反制

2018-05-16 22:39 中央社 雪梨16日綜合外電報導



澳洲最大連鎖超市之一的柯爾茲表示，由於有顧客會掃空嬰兒奶粉貨架，並在網路上以兩倍多價格轉賣給中國人，部分店家將原本擺在架上的奶粉改放至櫃台後方，並實施限購政策。

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）報導，一公斤罐裝嬰兒奶粉原本售價為35澳元（新台幣794元），但轉售給中國人價格哄抬到約100澳元，加上澳洲的媽媽擔心買不到奶粉，柯爾茲（Coles）因此決定將嬰兒奶粉撤下貨架。

柯爾茲在聲明中表示：「柯爾茲致力確保，對嬰兒奶粉真正有需求的顧客可以買到產品。」

「為了確保我們可以提供嬰兒奶粉給顧客，部分店家將嬰兒奶粉放在服務台後方，或用專門設計的電子產品監控蓋，只有在櫃台才能取下。」

柯爾茲限制每位顧客只能購買兩罐奶粉，並與供應商合作，致力改善可買到奶粉。

另一家大型超市伍爾沃斯（Woolworths）表示，目前沒有將嬰兒奶粉下架的計畫，但也實施每位顧客只能夠買兩罐的限制。

2015年一家澳洲公司因為在中國雙十一節前，超市架上高級有機嬰兒奶粉遭一掃而空，對國內的媽媽致歉。

2008年中國發生國內公司生產毒奶粉，造成6名幼兒喪生，逾30萬名幼兒致病等食安問題，外國嬰兒乳製品需求大增。