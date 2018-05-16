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美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息？

2018-05-16 20:48經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站MarketWatch報導，股市重挫時，通常資金會流入被視為安全避風港的債券和黃金，但15日美國市場卻出現股票、債券、金價同步下跌的異常現象，美債和金價甚至還跌到數月來的低點。究竟是什麼原因致此？這又透露出什麼訊息？

美股三大指數15日收盤同步下挫，跌幅在0.7%至0.8%之間。其中道瓊工業指數跌193點，中斷之前連續八個交易日的漲勢，今年來些微的漲幅也一筆勾銷。

但更引人注目的是，在美股下跌的同時，黃金6月期貨也下跌，根據FactSet的資料，單日跌幅為2016年12月來最大，就交投最熱絡期貨合約而言，跌到去年12月來的最低價位。

美國10年期公債價格同步下挫，與價格走勢相反的殖利率則竄升到2011年最高，根據WSJ Market Data Group的資料，10年期殖利率盤中升抵3.093%，單日升幅是2017年3月1日來最大。

分析師表示，傳統資金避風港不再「安全」，是因為美元升值的緣故。B. Riley FBR首席市場策略師侯根（Art Hogan）說：「唯一可躲的資金去處是現金，因為美元升值。」

那麼，為何股市、債券、金價同步下跌？

分析師指出，造成15日股、債、金齊跌的主因是，10年期公債殖利率升破3%令市場不安，同時經濟報告顯示4月零售銷售連續第二個月成長，加上原油價格上漲，顯示通膨力道可能足以促使聯準會（Fed）加快升息腳步。

市場人士已普遍預料Fed年底前還會再升息兩次，如今，根據CME Group的資料，利率期貨市場反映年底前再升息三次、使今年總計升息四次的機率已提高到54%。

利率升高意味借貸成本也會變貴，可能迫使投資人重新評估股票的價值。此外，殖利率升高也可能吸引更多資金撤離股市、轉進債市。

另一方面，利率走高，則使不孳息的黃金魅力降低。美元挺升，使得以美元計價的黃金買進成本變得更昂貴，也削弱黃金的投資吸引力。

儘管市場整體展望變化不大，但華爾街正位於Fed貨幣政策正常化的大環境中， 且其他已開發經濟體的央行也在醞釀跟進終結寬鬆貨幣計畫，加上美國經濟擴張已接近第九個年頭，現階段被視為「景氣循環末升段」，因此市場也對任何市況可能反轉直下的風吹草動變得更敏感。

美股、美債、金價15日齊跌，美元成為資金唯一避風港。（圖／路透）
美股、美債、金價15日齊跌，美元成為資金唯一避風港。（圖／路透）
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