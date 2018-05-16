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日本GDP兩年來首度萎縮 日股收低

2018-05-16 15:06中央社 東京16日綜合外電報導

美國股市昨天下挫，加上今天公布的官方數據顯示，今年1至3月日本經濟較去年同期萎縮，為2年來首見，日本股市今天應聲收低。

日經225指數下滑100.79點或0.44%，收22717.23點。東證一部指數下跌4.80或0.27%，收1800.35點。

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