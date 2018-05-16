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日Q1經濟成長兩年來首度委縮 當局稱溫和復甦看法不變

2018-05-16 08:52經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

日本第1季國內生產毛額（GDP）下滑，是九季來首度委縮，主因民間消費和資本支出下滑；但政府官員指出，對經濟正在溫和復甦的看法沒有改變。

日本內閣府周三公布的數據顯示，1至3月GDP年率較前一季下滑0.6%；2017年第4季的GDP年率下修為成長0.6%。

日本經濟再生大臣茂木敏充表示，政府關於經濟正在溫和復甦的看法沒有改變；他在聲明中表示：「我們預測經濟復甦主要是由民間消費和資本支出所推動，但我們需留意海外經濟不確定性和市場波動的影響。」

內閣

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