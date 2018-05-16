通膨疑慮再起 美股收黑

2018-05-16 05:53 中央社 紐約15日綜合外電報導



巿場上通膨疑慮再起，華爾街股巿今天劇烈下跌，三大主要指數都結束連日漲勢。

道瓊工業指數跌193.00點或0.78%，收在24706.41點。

那斯達克指數跌59.69點或0.81%，以7351.63點作收。

標準普爾指數跌18.68點或0.68%，收2711.45點。