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高油價對經濟衝擊...比過去小

2018-05-16 01:29經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

國際油價近來一路攀漲，甚至有券商預測明年將站上每桶100美元，意味著回到2011年的高價位。但彭博經濟學家分析，這回油價高漲對美國、乃至於全球經濟的衝擊預料沒有過去那麼嚴重，因美國國內的頁岩油產量不斷增加，美國對進口原油仰賴程度也較以往下滑。

Bloomberg Economics指出，除了美國的頁岩油革命、對進口原油依賴減少此一因素之外，導致此現象的原因還包括整體物價水準較過去攀升，以及生產原油所需耗費的每單位經濟產出下滑，後者是能源效率提升、先進國家產業結構改變的結果。

包括莫瑞（Jamie Murray）在內四名經濟學家比喻，若把當今的物價水準和能源使用量套用到2011年，100美元油價對美國經濟的衝擊程度「大概就像油價在79美元」。2011年油價上漲帶動通膨竄升，曾使部份先進國家經濟成長減速。

以油價每桶75美元為基準來計算，若油價在2020年攻上100美元關卡，美國國內生產毛額（GDP）將少掉0.4%，比起2011年受到的衝擊小得多。

經濟學家說，由於美國仍是全球經濟火車頭，這「也代表其他國家連帶受到的波及減少，全球GDP估計減少0.2%」。

然而，假使美國頁岩油革命沒有發生，油價漲到100美元將使美國GDP少掉1.3%。

油價通膨

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