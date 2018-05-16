美放過中興 傳換取農產品輸中

2018-05-16 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



華爾街日報報導，美國和中國正接近敲定一項協議，以美國暫緩制裁中興通訊，換取中國擱置對數十億美元美國農產品加徵關稅。但整體而言，美國官員表示，兩國對於化解貿易摩擦仍有很大的歧見。

經濟日報提供 分享 facebook 知情人士透露，根據正在討論的協議，美國將鬆綁上月對中興通訊發出的零組件銷售禁令，而作為交換，中國將同意暫時不對多項美國農產品加徵關稅，且可能放鬆部分針對美國農產品的非關稅限制措施，並降低高通收購恩智浦半導體一案的障礙。

美國商務部長羅斯說，正考慮以其他方式制裁中興通訊，暗示可能鬆綁制裁。白宮首席經濟顧問庫德洛則說，不清楚美國政府可能採取的行動。

參與美中談判的人士透露，美國財長米努勤最近一直主導華府與中方官員的協商，且是中興通訊相關討論的核心人物。但知情人士也說，美中還在協商中，最後仍可能破局，特別是美方內部對於如何對付中國仍有嚴重分歧。

中國副總理劉鶴15日前往華府展開貿易談判，美國官員也淡化達成協議的預期，美國駐中國大使布蘭斯塔德說，美中對化解貿易摩擦仍有很大的歧見，美國希望中國提供開放市場的時間表，並擴大進口美國食品。美國商會執行長杜諾惠說，劉鶴除了與美國財長、商務部官員等人會面，也可能會晤美國總統川普。

不過，川普承諾幫助中興通訊，在國內引發朝野兩黨議員的同聲抨擊，批評可能減弱美國在貿易談判的優勢。

川普則為自己辯護指出，中興通訊也向美國企業購買大量零組件。