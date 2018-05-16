中東動盪 油價衝上79美元

2018-05-16 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



巴勒斯坦民眾聚集加薩走廊邊界，與以色列軍隊爆發衝突。 美聯社 分享 facebook 國際油價15日盤中衝上三年新高，布侖特原油2014年來首度漲破每桶79美元，反映中東衝突加劇，且石油輸出國組織（OPEC）上月持續超額減產，之後因美元強升而回至平盤附近震盪。原油現貨市場對油價後市的態度也趨於謹慎。

倫敦布侖特原油7月期貨15日盤中大漲1.6%至每桶79.47美元，是2014年11月來首度漲破79美元。紐約西德州中級原油7月期貨也漲1.4%，報每桶71.92美元。不過，之後由於美元走升，這兩種國際指標油價都回檔至平盤附近震盪。

美國駐耶路撒冷大使館14日舉行開館典禮，數萬名巴勒斯坦民眾聚集加薩走廊邊界，發起抗議，群眾與以色列軍隊爆發衝突，造成59人喪生、逾1,200人受傷，為2014年以國和巴國激進組織哈瑪斯開戰以來加薩傷亡最嚴重的衝突。美國退出伊朗核子協定、即將恢復制裁伊朗後，英國、法國、德國及伊朗外長將碰面，討論挽救這項協定。

經濟日報提供 分享 facebook 此外，沙烏地阿拉伯上月原油日產量為986.8萬桶，寫下去年1月以來最低水準，且除了伊拉克，所有OPEC成員國的減產幅度都超過或符合對產油國減產協議的承諾。

原油期貨投資人看好今年油價可望漲破80美元。但現貨市場的態度卻趨於謹慎，原油現貨價相較期貨價格出現數年來最大的折價幅度，因中國煉油廠的需求疲軟，且歐洲積壓貨品。

現貨市場和期貨價格出現背離值得留意，因為傳統上現貨市場被視為短期基本面較佳指標。

交易商說，投機客處境危險，這些投機客以心委內瑞拉供應吃緊、及美國制裁對伊朗原油供應的潛在衝擊為由，把期貨價格推升到每桶70美元以上的水準。