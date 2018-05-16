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美股走弱 道瓊指數9天首度開低

2018-05-16 00:27中央社 紐約15日綜合外電報導

美國股市今天開盤下跌，道瓊工業指數是近9個交易日首次開低，並出現近兩周來最大跌勢，主因通貨膨脹憂慮再度影響市場。

美國10年期國庫券殖利率重新站回3%以上，加以油價走高，使得投資人近日來的樂觀氣氛消失。

開盤後約15分鐘，道瓊指數下跌超過0.7%，來到24720.98點；標準普爾500指數下跌0.76%，來到2709.28點；那斯達克指數下跌1%，來到7335.47點。

油價

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