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道瓊盤初一度跌200點 美債殖利率登七年新高

2018-05-15 21:59經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

美股三大指數今（15）日開盤全數下挫，道瓊工業指數連八日漲勢暫時中斷。牽動市場主因是美國4月零售銷售強力成長0.3%，導致美國10年期公債殖利率飆上3.058%，為2011年以來最高。

美股三大指數跌幅在0.6-1%，道瓊指數跌幅一度深達200點，那斯達克下挫1%，重量級科技股蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet跌幅都超過1%。美元指數約漲0.4%。

美股開盤前，商務部發布的4月零售銷售數據連兩個月強力增長，代表美國經濟正在加速成長。儘管經濟尚無過熱跡象，但投資人擔心，聯準會Fed）可能會更積極升息以避免經濟過熱，而股市投資人通常不樂見利率升高。交易員也在關注本周陸續登場的多名Fed官員演說。

此外，居家修繕業者家得寶（Home Depot）上季財報不如市場所料，也是導致股市修正的另一個因素。

分析師說，雖然消費者支出活絡是好消息，但道瓊已連漲八天，市場正在尋找拉回修正的理由，而任一個經濟面的好消息都會驅動美債殖利率上漲；債券殖利率與價格走勢相左。ADS證券分析師Konstantinos Anthis說：「股市是該稍微盤整，但這並未改變中期的多頭走勢。」

美股Fed聯準會

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