中印高耗能產業外移 研究：不利對抗暖化

2018-05-15 19:01 中央社 巴黎14日綜合外電報導



研究人員今天提出警告，中國及印度的低附加價值、高耗能製造業，轉移至工資更低而以煤炭提供能源的經濟體，可能不利於世界各國對抗氣候變遷。

法新社報導，隨著亞洲大國在全球化食物鏈的地位提升，幫助推動這些國家顯著經濟成長的許多產業，如紡織業、服飾業及基礎電子工業，正轉移到越南、印尼和大量投資煤炭能源的其他國家。

這分研究刊登在「自然通訊」（NatureCommunications）期刊，研究共同作者之一、英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷經濟學教授關大博（Dabo Guan）表示：「這個趨勢可能嚴重破壞世界各國減少全球溫室氣體排放的努力。」

全球196個國家2015年簽署巴黎氣候協定，承諾要抑制全球暖化，控制全球均溫比工業化時代前的水準升高不超過攝氏2度，並設下攝氏1.5度的理想目標。巴黎氣候協定將於2020年生效。

自19世紀中葉以來，全球氣溫已上升整整攝氏1度，這足以破壞天氣模式，並添增致命的風暴、乾旱及洪水。

以目前的趨勢來看，人類要避免升溫超過限制，可以使用的化石燃料總量將在數十年內耗盡，而地球可能會在本世紀末前再升溫2至3度。

這項英國劍橋大學學者孟靖主導的研究詳述「全球化的新階段」，指出在2005年至2015年間，開發中國家之間的貿易增長速度，比整個國際貿易還快3倍。