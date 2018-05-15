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美中接近就中興通訊和農產品關稅達成協議

2018-05-15 08:25經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

華爾街日報引述知情人士報導，美國和中國接近敲定一項協議，美國暫緩制裁中興通訊，換取中國擱置對數十億美元美國農產品實施關稅報復。

依照協議，中國也同意將排除對高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案所設的障礙。據接近中國商務部的人士透露，中國商務部已經承諾，若美國放寬對中興通訊的限制，將立即重啟對上述收購交易的審批。

報導說， 協商還在進行，尚未敲定交易，且可能失敗，特別是美方在如何對付中國仍有嚴重分歧。

知情人士透露，川普周日關於中興通訊的推特令決策圈許多人措手不及，因為事前對此政策並無跨部會討論。參與美中談判的人士透露，美國財長米努勤最近一直主導華府與中方官員的協商，且是有關中興通訊相關討論的核心人物。

美國商務部長羅斯表示，美國正在考慮以其他方式制裁中國的中興通訊，也形同敞開暫緩制裁的大門 。他說，「將非常迅速」考慮放寬的問題。

根據正在討論的協議，美國將放寬一項禁止美國公司向中興通訊出售的禁令。北京官員已經表示，美國商務部的這一禁令不僅會擊垮中興通訊本身，也會重創中國三大電信業者等其他中國國有企業。

知情人士透露，為了換取可能放寬對中興通訊的制裁，中國同意擱置為報復美國向中國鋼鋁徵收關稅而於4月初宣布的對一系列美國農產品的關稅。中國針對的美國產品包括西洋參和豬肉。

報導說，中國也將放寬對美國農產品的一些非關稅限制措施。去年年底以來，中國已經對美國大豆實施嚴格的質量檢測，導致美國大豆滯留在中國港口。

美國和中國接近敲定一項協議，美國暫緩制裁中興通訊，換取中國擱置對數十億美元美國農...
美國和中國接近敲定一項協議，美國暫緩制裁中興通訊，換取中國擱置對數十億美元美國農產品實施關稅報復。路透
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