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美元扭轉頹勢 因美債殖利率上升

2018-05-15 07:44經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美元扭轉頹勢，受美國10年期公債殖利率上漲和新興市場貨幣疲弱提振，歐元回吐漲幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.05%至92.587，英鎊仍然是當日兌美元表現最好的G-10貨幣。

10年期美國公債殖利率上漲約3個基點至3%左右，推動美元上漲；在OPEC公佈最新月度報告和美國駐耶路撒冷大使館開幕引發中東地區動盪後，油價走高。

美中貿易談判之前，美國商務部長羅斯說，中國在貿易方面沒有公平競爭，美元確實影響貿易平衡，他希望川普總統和習近平主席之間深厚的個人關係將促成協議。

歐元最初受到歐洲央行官員 Francois Villeroy鷹派評論的提振，他表示他預計歐洲央行的資產購買計畫今年將結束，隨後在2019年升息；此番評論推動德國10年期國債殖利率達到本月的最高水平。歐元兌美元跌0.1%至1.1927。

義大利，聯盟黨和五星運動黨接近達成組閣，新政府料對歐元區持懷疑態度，並支持低稅制度，可能會使公共財政緊張並威脅到歐盟的改革努力。

美元兌日圓升0.2%，在大宗商品貨幣方面，隨著金價掉頭下行，澳元/美元跌至盤中低點至0.7526；紐元兌美元跌0.8%。

義大利習近平金價

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