美國初裁台灣、中國、義大利補貼鍛造鋼配件

2018-05-15 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國商務部公布反傾銷調查，初步認定中國、義大利和台灣補貼鍛造鋼配件（forged steel fittings）。

認定的傾銷幅度，中國為7.42%至142.72%，義大利為49.43%至80.20%，台灣為116.17%。

據彭博報導，商務部預計7月24日發布針對台灣的終裁；9月25日前後發布針對中國和義大利的終裁。