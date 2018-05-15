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川普關說救違法中興 美學界政界罵翻

2018-05-15 06:49中央社 華盛頓14日專電

美國總統川普為中興通訊的違法行為說項，除國會民主與共和兩黨議員今天齊聲反對外，美國學者更預言，美國從此成「紙老虎」，將讓中國國營企業如中興繼續說謊違法。

美國商務部日前頒布禁售令，指控中興通訊持續違反美國制裁令、將含有美國科技的產品出口至伊朗與北韓，還在商務部的調查過程中說謊，商務部對中興頒布出口禁令長達7年，作為中國發展5G通訊龍頭的大廠之一，中興的供應鏈遭切斷後、營運已受影響，如深圳的生產線日前傳出停工，不過，川普昨天推文為中興關說，引發美國政界學界譁然。

川普推文表示，他和中國國家主席習近平正「共同努力」，希望讓中國電信大廠中興通訊能「迅速恢復營運」；他還說，「中國失去太多就業，商務部已接獲指示，辦好這件事。」

共和黨籍的參議員盧比歐（Marco Rubio）今天就在個人推特、以未點名川普的情況下指出，美國在沒有更嚴格的限制下，允許像中興這樣的中國國營企業在美國營運，這實在「瘋狂」；他更直言，中興的問題根本無關就業與貿易，而是關乎國家安全與間諜活動。

盧比歐日前才提出「與中國公平貿易執行法」（Fair Trade with China Enforcement Act）草案，擬禁止出售國安敏感技術給中國、提高企業來自中國所得的稅收，並禁止美國政府及其承包商購買華為技術與中興通訊的電信設備和服務。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則說，川普對中國的貿易作為採取強勢立場，是少數他能認同川普的作法，然而，川普現在竟指示商務部、為中興恢復營運找方法，這顯示美國退卻了，只會「讓中國再次偉大」，而這一讓步若只為在短期內換得中國多買些美國產品，是一筆「糟糕交易」。

外界多根據川普的推文猜測，中國國家主席習近平應私下答應川普一些事，而專研中國經濟與美中貿易的美國企業研究所（AEI）學者史劍道（Derek Scissors）撰文批評，就算假設川普可能得到可觀回報，他仍不認同白宮的主人為違反美國法律的中國公司，關說美國的政府部門。

他直言，中國就是因違反國際規則與相關法規，才對美國享有龐大貿易順差，而商務部日前對中興祭出「禁售令」，是因中興違法出口伊朗還說謊，現在川普為中興說項，這不但破壞美國制裁伊朗的信譽，川普更形同告訴外界，在貿易上，中國占有龐大優勢，「我們（美國）甚至不敢執行自己的法律」，根本是投降。

史劍道還批評，川普身邊的幕僚給他的建言「糟透了」，如果只為了讓中國不要對美國的農產品祭出關稅報復，就拿制裁中興的違法行為做交換，這「沒有意義、也行不通」，只會顯得美國允許中國企業違反美國法律，而中興說謊不用付出代價，中國政府遲早會在農業貿易和解決貿易逆差上扯謊。

他悲觀認為，可預料的結果有三，一是當知道美國是「紙老虎」時，中興會繼續規避美國對伊朗的制裁，繼續違反美國法律與伊朗貿易；二是美中貿易逆差不會降低，因為若中興說謊沒事，中國也會繼續違反美國法律，且不兌現承諾；三是對美國國內政治來說，民主黨人可以用上述兩點、從今年底的國會期中選舉直到2020年的總統大選中，一路擊垮共和黨。

川普伊朗習近平

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