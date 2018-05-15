美股保住漲勢 道瓊連漲八日 美中貿易僵局緩解

2018-05-15 06:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一收斂漲幅，但終場標普500指數保住四連漲，道瓊指數連續八個交易日上漲，美國總統川普對制裁中興通訊釋出善意，緩和美中貿易僵局的顧慮。

川普態度逆轉，已指示美國商務部幫助中興通訊恢復營運，緩解了與中國的貿易緊張關係，科技股振奮。川普的舉動表明，在美中兩國官員本周在華盛頓會晤之際，川普可能樂於緩解兩國在貿易方面的緊張局面。

標普500指數收盤小漲0.1%，報2730.13點；那斯達克綜合指數上漲0.1%，報7411.32點。道瓊工業股票價格指數上漲0.3%，報24899.41點。

恩智浦半導體和高通大幅上漲，之前據知情人士透露，中國監管機構已重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反托辣斯審核。高通收盤上漲2.7%。

Horizon Investment Services執行長 Chuck Carlson說：「兩國有望敲定協議，修好彼此關係，免於貿易戰。 」Wunderlich證券Art Hogan說：「尚無具體協商，卻有一絲希望。貿易政策的疑慮是2018年市場最大阻力。」

光學零件股受中興通訊消息的激勵上漲，Acacia 通訊大漲8.7%，Oclaro和Lumentum各漲2.9%和2.2%。