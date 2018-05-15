中東緊張加劇 國際油價走高

2018-05-15 06:49 中央社 紐約14日綜合外電報導



在交易商評估不斷加劇的中東緊張情勢下，國際油價今天走高。

紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價上揚47美分或0.66%，以每桶71.17美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價攀升1.37美元或1.78%，收在每桶78.49美元。