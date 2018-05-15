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美國傳放過中興 換中國減徵農產品關稅

2018-05-15 05:24中央社 紐約14日專電

美國總統川普表態願協助中國電信大廠中興通訊後，「華爾街日報」今天引述知情人士報導，美中正在談條件，華府以暫緩制裁中興，換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關稅。

報導指出，北京以農產品關稅反制美方對鋼鐵、鋁製品加徵關稅後，川普政府擔心美國農民反彈，可能危及共和黨在11月期中選舉保住參眾兩院掌控權的努力。

雙方若談成條件，美國半導體大廠高通（Qualcomm）併購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案，也可能獲北京加速放行。知情人士透露，中國商務部已承諾，若美方對中興下手力道減輕，中方將立即重啟高通併購案審查。

報導說，上述條件尚未談妥，且由於美方對如何與中國打交道意見分歧，雙方談判可能觸礁。

美方4月下令禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年，重創中興。川普13日在推特發文說，他正在和中國國家主席習近平合作，設法讓中興「迅速恢復營運」，並提到美國商務部已接獲指示「要把這事情辦好」。

掌握談判情況的人士指出，這項轉折連川普核心圈人士都大感意外，而且川普發推文前，並未召集跨部會協商政策。5月初率團赴北京與中方展開貿易磋商的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），被點名是美中商討中興制裁案的關鍵人物。

依雙方交涉的條件，美方將放鬆美國廠商不得向中興供應零組件的禁令。中方官員曾說，美方禁令不僅將拖垮中興，也會重創中國3大電信商在內的其他國營企業。

知情人士表示，中興若被放過一馬，中方將同意取消4月為反擊美方對中國鋼鐵、鋁製品加徵關稅，而對美國人參與豬肉等數十億美元農產品加徵的關稅。

此外，中方也會放鬆美國農產品面臨的非關稅限制措施。舉例而言，中國自去年開始加強對美國大豆的品質檢查，造成許多美國大豆卡在中國港口。

習近平首席經濟智囊、中國國務院副總理劉鶴預定15日抵達華府，和美方展開新一輪貿易磋商。報導說，美中就中興制裁案談條件，可視為建立互信，雙方都希望談出一份初步協議，化解讓全球市場焦慮不安的貿易爭端。

川普北京半導體

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