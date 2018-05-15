親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普指示救中興 美商務部長：迅速研究有無替代方案

2018-05-15 05:24中央社 華盛頓14日專電

美國商務部長羅斯今天說，中興通訊確實有不當行為，現在的問題是，能否有其他替代方案，取代原本商務部的制裁禁令，商務部會「非常、非常迅速地」研究探索。?

美國總統川普昨天推文指出，他和中國國家主席習近平正努力、希望中興通訊能「迅速恢復營運」，他還說，「中國失去太多就業機會，商務部已接獲指示，辦好這件事。」

??而羅斯（Wilbur Ross）今天中午在華府全國記者俱樂部（NPC）演說，回答提問時，做上述表示。

羅斯指出，中興確有不當行為，問題是能否有替代方案，取代商務部原本祭出的禁售令，商務部會「非常、非常迅速地」的檢視。

中興通訊因違反美方對北韓與伊朗的出口禁令而遭懲處，去年與美國達成逾10億美元的天價和解金，然而，商務部今年4月在下重手，指控中興一再違反和解協議，在調查過程中還說謊，對中興祭出口禁令長達7年，切斷中興所仰賴美國的關鍵技術與供應鏈中樞，羅斯當時在聲明中說，中興通訊的「過分行為」不容忽視。

就在川普推文指示商務部研究後、羅斯的談話也顯示，中國在美中貿易問題中走「直通白宮」路線，目前有效，而白宮副發言人夏哈（Raj Shah）在下午的新聞簡報會中更坦承，中國確實在與美國的各層級雙邊會談與對話中談到中興的案例，這是「美中複雜關係的一部分」，涉及國安議題與經濟議題。

但不論記者如何追問，川普推文要救違法的中興，究竟在想什麼？是否代表美國讓步？中國又對美國做了什麼承諾？是否涉及北韓議題？夏哈都不斷重申，川普指示商務部，「就中興通訊的案例符合適用的法律與法規進行研究」，未針對問題回答。?

大陸國務院副總理劉鶴據傳本週將訪華府，就美中貿易問題持續協商，而美國貿易代表署明天也將展開一連三天的公聽會，聽取美國各界對執行301關稅制裁中國的意見。

羅斯則指出，如果中方在這次雙邊會談中提出中興案，「不令人意外」，而美國的立場是，制裁中興要與貿易談判分開處理。

川普北韓白宮

相關新聞

美油價飆漲 消費恐縮水

2018-05-15 01:33

區塊鏈新應用…貿易融資

2018-05-15 01:33

川普急轉彎 讓中興恢復營運

2018-05-15 01:25

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

韓國強攻指紋辨識 手機買股將更方便

2018-05-15 01:33

日航成立廉航 後年營運

2018-05-15 01:33

穿戴裝置 亞洲經濟新引擎

2018-05-15 01:33

綠債夯 驗證法規跟不上

2018-05-15 01:33

市場追捧 三檔ETF大漲15％

2018-05-15 01:33

21世紀藍金 水資源躍投資新寵

2018-05-15 01:33

新興市場動盪 亞洲韌性強

2018-05-15 01:33

寬鬆終結 大摩喊增持現金

2018-05-15 01:33

印尼再傳炸彈攻擊 股挫

2018-05-15 01:33

大馬變天 股匯債不怕

2018-05-15 01:33

美對中興態度放軟 意在北韓

2018-05-15 01:24

穿戴設備爆炸性成長 將驅動亞洲經濟

2018-05-15 00:14

南韓向WTO指控美對洗衣機課關稅

2018-05-15 00:08

名不虛傳 這幾間美國名校培育最多新創公司執行長

2018-05-14 20:41

富士軟片抗議全錄毀約 不排除提告索賠

2018-05-14 15:22

財報提振信心 日股連3紅

2018-05-14 14:48

日航宣布自組中長程廉航 2020年起營運

2018-05-14 14:37

中興案諜影重重 中美貿易戰烽火連天？

2018-05-14 14:37

川普推文赦中興 時殷弘：表示可討價還價

2018-05-14 14:35

解除中興制裁 紐時：川普搬開美中關係大石頭

2018-05-14 14:18

川普大轉彎 讓中興通訊恢復營運

2018-05-14 14:07

影／川普髮夾彎？中興通訊可能絕處逢生

2018-05-14 12:54

2分鐘看完／中美貿易戰現在打到哪了？

2018-05-14 12:38

川普下達赦令 陸官媒：可避免中興休克命運

2018-05-14 12:35

川普想幫中興通訊恢復營運 挨批資敵

2018-05-14 12:09

川普搬開川金會、美中貿易談判大石頭 讓中興起死回生

2018-05-14 11:38

中興通訊供應商股價大漲 川普允留生路

2018-05-14 11:05

全錄宣布終止與富士軟片合併案 與股東和解

2018-05-14 08:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-14 08:18

影／庫克向畢業生致詞 鼓勵抗拒現狀 暗批臉書

2018-05-14 07:47

川普政策大轉彎：將協助中興通訊恢復營運

2018-05-14 06:35

基金公關勇敢追夢 轉行賣客製自行車

2018-05-14 00:00

杜爾力倡OKR哲學 企管靈丹

2018-05-14 00:00

歐盟拚減排 盯上卡車

2018-05-14 00:00

日海運業搶市 加碼合作

2018-05-14 00:00
看更多

熱門文章

川普政策大轉彎：將協助中興通訊恢復營運

2018-05-14 06:35

影／槍手趁母親節在校門行搶 反遭便衣警察擊斃

2018-05-14 15:38

真命天女不主動收碗盤 他失望：女友測試失敗

2018-05-14 12:46

梅根父親與狗仔串通拍假照 王室尷尬不評論

2018-05-14 08:33

單身37年從未有性行為 一位60歲鰥夫自述離奇愛情故事

2018-05-14 15:52

天敵鰻魚也認輸 柏林出新招對付淡水小龍蝦浩劫

2018-05-14 11:43

日式豬排店免費供餐 「等你飛黃騰達後再付」

2018-05-14 11:19

影／韓亞航空客機滑行 削斷土航客機機尾釀火災

2018-05-14 12:16

2分鐘看完／中美貿易戰現在打到哪了？

2018-05-14 12:38

笑死人！英國辦高峰會勸6國入歐盟 自己準備脫歐

2018-05-14 11:04

影／登山客露營做早餐 下一秒驚見火山噴發

2018-05-14 11:25

泗水教堂恐攻六口之家 鄰居：賣草藥宗教虔誠家庭

2018-05-14 23:35

川普搬開川金會、美中貿易談判大石頭 讓中興起死回生

2018-05-14 11:38

消息人士：金正恩藉廢核 向習近平請求經援

2018-05-14 19:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-05-14 08:18

美駐耶路撒冷使館啟用 加薩爆流血衝突37死

2018-05-14 21:41

美駐耶城大使館正式揭幕 血腥衝突至少41死

2018-05-14 22:44

影／登上美航艦杜魯門號 一窺世上最危險的工作地點

2018-05-14 17:52

中國恢復供油？北韓油價大跌 跌幅超過六成

2018-05-14 09:57

名不虛傳 這幾間美國名校培育最多新創公司執行長

2018-05-14 20:41

影／川普髮夾彎？中興通訊可能絕處逢生

2018-05-14 12:54

拉攏俄？北韓出現前蘇聯參加韓戰宣傳畫 首承認俄參戰

2018-05-14 14:44

中興通訊供應商股價大漲 川普允留生路

2018-05-14 11:05

美第一夫人梅蘭妮亞 腎臟手術

2018-05-15 04:07

馬克宏執政週年 反對者嘆他說到做到

2018-05-14 22:14

影／庫克向畢業生致詞 鼓勵抗拒現狀 暗批臉書

2018-05-14 07:47

馬元在市場重新開張後重貶 馬哈迪意外勝選投下變數

2018-05-14 08:53

台ADR上周五變動不大 鴻海倫敦掛牌DR大漲11%

2018-05-14 07:01

運動鞋的Tiffany 這家紐約潮店專賣天價運動鞋

2018-05-14 09:49

亞航老闆道歉 稱選前挺納吉是迫於無奈

2018-05-14 12:36

外媒：北韓棄核利多 中國邊境城市丹東崛起

2018-05-14 23:00

英王室婚禮在即 民調：哈利王子最受喜愛

2018-05-14 23:41

威廉、哈利在他鏡頭前長大 77歲攝影師還要拍世紀婚禮

2018-05-14 13:06

全錄宣布終止與富士軟片合併案 與股東和解

2018-05-14 08:49

以巴衝突升溫！ 遭以軍射殺巴勒斯坦民眾增至25人

2018-05-14 20:26

嫁給哈利沒用 梅根要考試才能當英國公民

2018-05-14 14:37

印尼股匯市下挫 泗水今再度發生炸彈攻擊

2018-05-14 13:57

北韓又有要人抵達北京訪問 這次去的又是誰？

2018-05-14 11:24

影／野生海豹超好客！ 與人摟抱、親吻毫不怕生

2018-05-14 17:55

最悲傷母親節 IS母親在兩幼女身上綁炸彈恐攻

2018-05-14 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top