市場觀望義大利政局 歐股走低

2018-05-15 05:07 中央社 倫敦14日綜合外電報導



在投資人等待義大利籌組右派聯合政府的情況下，歐股今天震盪，3大主要股市走低。

倫敦FTSE 100指數下跌13.57點或0.18%，以7710.98點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌23.53點或0.18%，收在12977.71點。

巴黎CAC 40指數跌1.26點或0.02%，收5540.68點。