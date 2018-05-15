伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02 經濟日報 伊爾艾朗



今年以來美國企業財報亮麗，全球經濟同步成長，加上企業買回庫藏股金額創新高，但這些利多題材並未帶動美股大漲。道瓊工業指數迄5月11日止雖連漲七天，但收盤指數僅比年初時微漲0.03%，標普500指數也與年初水準持平。

道瓊指數與標普500走平，而經濟與企業基本面改善，使股市本益比及風險均下降。只有那斯達克指數今年上漲6.5%，恰恰反映了上述利多題材。美股何以利多不漲？可能原因如下：

一、利多已提前反應，因此股價未真正與基本面脫鉤。若以過去兩年為觀察期，可發現2017年的股價表現其實超出基本面太多，而現在只是回歸正常，包括本益比偏高幅度縮小，股價更加抗跌，並恢復雙向波動。這三項轉變為全球經濟與金融市場帶來更可靠的基礎，股市也可能是一次健康的停頓，讓股價與基本面做更佳的聯繫，同時也使技術面的風險降低，更符合正常運作的條件。

二、投資人居高思危，擔心經濟情勢與企業營運難以持續好轉。除了美國，主要經濟體第1季景氣已明顯降溫，因為之前的快速成長是靠「一次性」動能推動。全球要維持同步高成長，需要一些政策改革，但目前的政治情勢卻未必能支撐改革，尤其是歐洲。經濟轉弱，加上全球貿易衝突升高，股市自然欲振乏力。股市要想恢復強勢，需靠政策轉型，把經濟帶入更有力、更持久的成長模式。

三、人為支撐力道消退。股市最擔心央行政策由鬆轉緊，尤其是央行現在對市場波動擴大已不再做口頭干預。這提高市場風險，投資人也重新評估資產價格，尤其是股票。聯準會已連續升息及啟動縮表，預料歐洲央行也可能在今年底或明年初停止購債，日本央行遲早也將跟進。這項轉變對前兩項更重要；若操作不慎，將使高風險資產湧現賣壓。

基於過去幾年來投資價值已嚴重脫軌，未來投資人將不能再依賴流動性支持，而須靠經濟及企業基本面持續改善。迄今各國政策改革普遍缺乏進展；美國雖已落實減稅等有利成長的措施，但還須擴大基建支出，否則股市將難以抵擋兩股強勁的逆風，包括投資人重新評估資產價值，以及技術性賣壓大兩大風險。（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、彭博資訊專欄作家／編譯任中原）