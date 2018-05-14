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擴大合資範圍 中油投資印度有轉機

2018-05-14 21:16中央社 蒙德拉14日專電

印度阿達尼集團與中油進一步討論後，同意入股合資公司的26%股權，全案在中油可行性...
印度阿達尼集團與中油進一步討論後，同意入股合資公司的26%股權，全案在中油可行性評估報告完成後，會有最後決定。圖／聯合報系資料照
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中油與台灣石化業聯盟投資印度出現轉機，印度阿達尼集團與中油進一步討論後，同意入股合資公司的26%股權，全案在中油可行性評估報告完成後，會有最後決定。

對外貿易發展協會董事長黃志芳與台灣石化業者，5度考察印度古茶拉底省蒙德拉（Mundra）後，台灣石化聯盟落腳古茶拉底省，包括中油在蒙德拉設立輕裂解廠，出現轉機。

中油與阿達尼集團（Adani Group）去年4月開始探討合作的可能，原計畫各出資新台幣500億元，將五輕廠遷至蒙德拉，合資經營石化上游業務，並轉投資台灣下游石化業者參與的下游合資公司，總投資額達新台幣1800億到2000億元，阿達尼集團將在上游合資公司持股26%。

阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭指出，中油後來希望改在蒙德拉開設新的輕裂解廠，與阿達尼集團的預期不同，阿達尼因此考慮退出。但與中油進一步討論後，雙方決定擴大上游合資公司範圍，除輕裂解廠外，納入汽電共生、輸送管等設施。阿達尼認為有能力參與，同意維持入股26%，等待中油最後決定。

中油董事長戴謙指出，阿達尼提供中油設廠的地點，改為距離蒙德拉港與特別經濟特區35公里外的土地，稅務條件和運輸成本改變，投資案因此遇到障礙。

張健庭回應，中油準備設立的輕裂解廠計畫主要供應印度內銷市場，這不符合阿達尼蒙德拉港與特別經濟區的自由貿易專區中，只有出口才享有政府稅務優惠的規定。專區的產品如果內銷，將面臨類似諾基亞被政府重罰的情況，所以才建議改到緊鄰經濟區的國內關稅特區（DTA）。

他強調，在阿達尼蒙德拉港與特別經濟區旁的國內關稅特區設置輕裂解廠，不但可與印度政府討論稅務優惠，還能使用區內鐵公路和港口等設施，較符合中油的需求。

他表示，目前等待中油完成可行性評估報告，由經濟部投審會同意，再送立法院，審議通過後就可推動。

如果順利，中油與阿達尼合資的輕裂解廠可望在明年初展開，下游業者也將陸續進駐，成為台灣石化產業在印度的聚點。

張健庭認為，台灣投資印度應學習日、韓，以完整產業聚落形式落腳，才能創造價值與利潤。

中油印度

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