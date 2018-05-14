中興通訊供應商股價大漲 川普允留生路

2018-05-14 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中興通訊的兩岸供應商今天股價大漲。路透 分享 facebook 中興通訊的兩岸供應商今天股價大漲，美國總統川普已指示商務部，應「儘速」讓中興通訊恢復營運。

川普周日發出推文表示，他和中國領導人習近平正共同合作，要讓中興通訊「有恢復營運的生路」。

川普推文發布後，中興通訊供應商股價上漲。摩比發展（947 HK）在香港一度上漲18%， 正淩精工（8147 TT）在台灣一度上漲8.5%，中富通（300560 CH）在內地市場觸及10%的漲停板。

據彭博資訊，摩比發展有46%營收來自中興通訊，中富通和正淩各有20%營收來自中興通訊。

美國的封鎖切斷中興通訊的收入來源。中興通訊是中國第二大電信設備生產商，擁有大約7.5萬名員工。該公司上周宣布已暫停所有主要營運，股票上月在香港市場即停牌。

中興通訊一直在試圖解決美國商務部今年4月頒布的禁令。商務部表示，這是對中興通訊違反2017年就與伊朗和北韓貿易達成的制裁和解條款並就此撒謊作出的懲罰。此項禁令為期七年，中興通訊將不得採購生產其大多數產品所需的技術，包括高通的半導體和Lumentum Holdings 的光學晶片等。