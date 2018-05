中興通訊供應商股價大漲 川普允留生路

中興通訊的兩岸供應商今天股價大漲。路透 分享 facebook 中興通訊的兩岸供應商今天股價大漲,美國總統川普已指示商務部,應「儘速」讓中興通訊恢復營運。

川普周日發出推文表示,他和中國領導人習近平正共同合作,要讓中興通訊「有恢復營運的生路」。

川普推文發布後,中興通訊供應商股價上漲。摩比發展(947 HK)在香港一度上漲18%, 正淩精工(8147 TT)在台灣一度上漲8.5%,中富通(300560 CH)在內地市場觸及10%的漲停板。

據彭博資訊,摩比發展有46%營收來自中興通訊,中富通和正淩各有20%營收來自中興通訊。

美國的封鎖切斷中興通訊的收入來源。中興通訊是中國第二大電信設備生產商,擁有大約7.5萬名員工。該公司上周宣布已暫停所有主要營運,股票上月在香港市場即停牌。

中興通訊一直在試圖解決美國商務部今年4月頒布的禁令。商務部表示,這是對中興通訊違反2017年就與伊朗和北韓貿易達成的制裁和解條款並就此撒謊作出的懲罰。此項禁令為期七年,中興通訊將不得採購生產其大多數產品所需的技術,包括高通的半導體和Lumentum Holdings 的光學晶片等。

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!