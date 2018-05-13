川普：與習近平共同努力 盼中興恢復營運

2018-05-13 23:40 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



美國總統川普今天推文表示，他和中國國家主席習近平正「共同努力」，希望讓中國電信大廠中興通訊「能夠迅速恢復營運」。

川普的推文又說：「中國失去了太多工作。商務部已接獲指示，辦好這件事。」

中興被控違反美國制裁伊朗和北韓的禁運規定，去年與美方達成和解。隨著美中貿易摩擦加劇，美國商務部4月16日以中興違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。

中興暫停股票交易數週後，於9日公告，受上述禁令影響，中興「主要經營活動已無法進行」。中興提到，目前「公司現金充足」，正積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消禁令。