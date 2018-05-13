親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

澳公司上班5小時不減薪 生產力增病號少

2018-05-13 23:01中央社 倫敦13日綜合外電報導

澳洲一家公司去年底開始進行一項實驗，員工只要能把工作做完，下午2點就可以光明正大下班，工時縮短為5小時，薪資不縮水。沒想到辦公室生產力大增，員工掛病號情況大減。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澳洲金融公司Collins SBA營運總監帕森斯（Claudia Parsons）告訴當地媒體：「我們員工的產出一樣，拿到的薪資沒少，職責也相同。這個構想是倘若你可以在5小時內完成所有工作，就可以自由在下午2點下班。」

帕森斯說，上班時數縮短對辦公室文化帶來很大的改變。員工的動力大增，掛病號天數也減少很多。

這家公司還取消浪費時間的會議，停用電子郵件，改用類似臉書的訊息系統。

雖然不少雇主鼓勵員工投入工作更長的時間，但帕森斯表示，5小時是好員工的指標。

她說：「這個美妙的自由在於可以下午過一半就離開公司，而且清楚不會因此遭人在背後指指點點。」

上個月，Collins SBA員工在上班時間，抽空拜訪當地一家酒莊。

Collins SBA在官方臉書放了員工的照片，上頭寫著「Collins SBA真的在推動工作/生活取得均衡的證據」。

「團隊抽空拜訪普多達克酒莊（Puddleduck Vineyard），距離辦公室只要20分鐘。」

薪資澳洲英國

相關新聞

澳洲公司工時5小時 員工效率提高自由時間更多

2018-05-13 17:18

機器看門狗 明年量產開賣

2018-05-13 13:42

網路訂房加稅 明年遊澳恐變貴

2018-05-13 13:24

要森林不要蘋果 2個愛爾蘭人讓300億元的數據中心玩完

2018-05-13 10:00

特斯拉拚銷量 Model 3頻改款

2018-05-13 01:03

川普盯進口車 擬課20%重稅

2018-05-13 00:20

全職媽咪...相當年薪204萬

2018-05-13 00:20

泰國拉糖價 大砍出口量

2018-05-13 00:20

韓通用減債 拚2019轉盈

2018-05-13 00:20

黃金期收紅 美元疲軟

2018-05-13 00:20

沃爾瑪併電商 字母想參一腳

2018-05-13 00:20

油價連漲二周 後市變數增

2018-05-13 00:20

美零售業財報 本周重頭戲

2018-05-13 00:17

富士通論壇 量子電腦有譜？

2018-05-12 23:57

泰拉抬糖價 大砍出口量

2018-05-12 23:54

Panasonic擬揪特斯拉攻陸

2018-05-12 00:03

比特幣跌破9,000美元

2018-05-12 00:03

經理人喊逢低買進

2018-05-12 00:03

鋼鐵一哥獲利創六年新高

2018-05-12 00:03

輝達本季看淡 牽動台積

2018-05-12 00:03

新興市場資金 加速撤離

2018-05-12 00:03

川普強拉美元救民調 升勢旺到六月中

2018-05-11 09:16

馬來西亞為什麼離「高收入國家」愈來愈近？

2018-05-10 15:25

全球碳排放8%來自觀光業 專家建議為碳足跡收費

2018-05-10 09:05

幸運葉倫到冷淡鮑威爾 Fed會不會是美股牛市殺手？

2018-05-07 09:02

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美派機也沒用！ 巴基斯坦不准撞死人的外交官離開

2018-05-13 08:51

影／搭手扶梯自拍釀禍？ 女嬰從母親懷中摔落3樓高身亡

2018-05-13 19:24

梅根婚禮一聲「我願意」等於同意王室十大規定

2018-05-13 14:10

要森林不要蘋果 2個愛爾蘭人讓300億元的數據中心玩完

2018-05-13 10:00

伊朗核協議瀕破局 羅哈尼恐全盤皆輸

2018-05-13 01:06

美西13火山綿延800哩 夏威夷大爆發掀疑慮

2018-05-13 13:50

京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50

巴黎持刀攻擊1死4傷兇手遭擊斃 IS稱幕後主使

2018-05-13 05:37

移民來美15年未歸 母親節空留遺憾

2018-05-13 12:21

汶萊四王子馬丁 帥氣多金成少女新偶像

2018-05-13 14:41

澳洲公司工時5小時 員工效率提高自由時間更多

2018-05-13 17:18

騙選票？馬哈迪選前要廢假新聞法 選後不容媒體作亂

2018-05-13 18:03

川金會倒數！ 美要求北韓把部分核武、長程飛彈運出國

2018-05-13 12:34

川普搭好台子 川金會不論結果 金正恩已是贏家

2018-05-13 14:44

想赴王室婚禮 馬克爾哥哥溫情喊話「我們是你家人」

2018-05-13 14:35

川普推文稱與習近平正努力讓中興通訊快速恢復正常營運

2018-05-13 23:45

美唯一民營鐵路 將終結佛州塞車噩夢

2018-05-13 11:26

驚恐9分鐘！ 巴黎鬧區恐怖份子揮刀 傷者鮮血直流

2018-05-13 10:09

全家集體自殺？印尼教堂連環爆炸 一家七口分頭犯案

2018-05-13 21:30

哈利王子婚禮倒數 女王親自祝賀

2018-05-13 18:04

特斯拉拚銷量 Model 3頻改款

2018-05-13 01:03

恐怖份子揮刀 巴黎街頭濺血

2018-05-13 13:26

催淚紀實！父母罹癌第四期 她用相機記錄最後一程

2018-05-13 12:21

奪15命英國殺人魔 72歲死於獄中

2018-05-13 13:59

法官指太具侵入性「入境搜手機違憲」聯邦法院立案查

2018-05-13 15:05

彭博：華府「不誠實疫情」 比恐怖主義更嚴重

2018-05-13 14:03

哈利婚禮又有創舉！ 美國聖公會非裔主教受邀講道

2018-05-13 09:57

哈利迎娶梅根 英王室公布女王批准文件

2018-05-13 22:21

美國務卿：北韓若果斷去核 美願助經濟

2018-05-13 01:06

搜敏感文件 警突襲大馬前首相親戚豪宅

2018-05-13 13:56

王毅會見伊朗外長：中方致力維護伊朗核協議

2018-05-13 21:57

川金會的背後 中國幫北韓下指導棋

2018-05-13 23:39

伊朗示威反美 網軍大舉襲美

2018-05-13 15:05

緬甸武裝衝突流彈落中國 陸嚴正交涉

2018-05-13 12:07

影／巴黎周末夜不平靜！恐攻兇嫌當街砍殺釀1死4傷

2018-05-13 12:47

泗水自殺炸彈攻擊 外交部：目前我台商僑民均安

2018-05-13 12:27

美使館將遷耶路撒冷 以色列增兵西岸加薩

2018-05-13 06:33

美中貿易緊張升高 科技業遭牽連

2018-05-13 19:51

影／刀光劍影、短兵交接 31國「騎士團」齊聚大亂鬥

2018-05-13 17:33

脫歐協議內部現分歧 梅伊喊話：相信我

2018-05-13 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top