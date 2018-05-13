澳公司上班5小時不減薪 生產力增病號少

2018-05-13 23:01 中央社 倫敦13日綜合外電報導



澳洲一家公司去年底開始進行一項實驗，員工只要能把工作做完，下午2點就可以光明正大下班，工時縮短為5小時，薪資不縮水。沒想到辦公室生產力大增，員工掛病號情況大減。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澳洲金融公司Collins SBA營運總監帕森斯（Claudia Parsons）告訴當地媒體：「我們員工的產出一樣，拿到的薪資沒少，職責也相同。這個構想是倘若你可以在5小時內完成所有工作，就可以自由在下午2點下班。」

帕森斯說，上班時數縮短對辦公室文化帶來很大的改變。員工的動力大增，掛病號天數也減少很多。

這家公司還取消浪費時間的會議，停用電子郵件，改用類似臉書的訊息系統。

雖然不少雇主鼓勵員工投入工作更長的時間，但帕森斯表示，5小時是好員工的指標。

她說：「這個美妙的自由在於可以下午過一半就離開公司，而且清楚不會因此遭人在背後指指點點。」

上個月，Collins SBA員工在上班時間，抽空拜訪當地一家酒莊。

Collins SBA在官方臉書放了員工的照片，上頭寫著「Collins SBA真的在推動工作/生活取得均衡的證據」。

「團隊抽空拜訪普多達克酒莊（Puddleduck Vineyard），距離辦公室只要20分鐘。」