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美中貿易緊張升高 科技業遭牽連

2018-05-13 19:51中央社 華盛頓13日綜合外電報導

中國電信大廠中興通訊遭美封殺，主要營運被迫喊卡，對美中科技業來說，華府和北京間的貿易紛爭似乎日益惡化。雙方貿易爭端恐對科技業造成威脅。

美國商務部4月禁止美國企業出售零件或提供服務給中興通訊，禁令期限到2025年。華府指控中興通訊違反美國對北韓與伊朗制裁禁令，之後又向美國官員謊稱已懲處負責的員工。

法新社報導，在美中科技大廠關係日益緊密下，這類貿易爭端將對科技業造成威脅。

一名要求匿名的科技業主管說：「這將打亂採購、供應鏈，會以各種方式對不少企業帶來衝擊。雖沒人恐慌，但大家都坐立難安，屏息以待。」

美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategicand International Studies）技術專家路易斯（JamesLewis）表示，貿易緊張恐造成中國加速擺脫和美國科技業關係。

他說，「最大的衝擊是讓中國尋找美國以外供應來源的念頭更加強烈」，它們不想成為美國科技企業的「人質」。

路易斯說，雙方在科技方面的緊張關係，源自美方的真切憂慮，華府擔心中國的華為將主導關鍵5G和相關電信技術。

路易斯說，華為想躋身世界級大廠。「它們在5G各方面都是最強…這是中國資本模式擅長的地方。」

路易斯說，短期內，中國企業仍將仰賴美國的某些技術，但會朝更為自主的方向邁進。

然而，路易斯也表示，美國基於國安疑慮，阻止華為坐大的作法，不無道理。

對中國電信設備的依賴日深，將會讓北京取得全球監控和情報方面的優勢。他說：「這些設備往往必須連回總部。一旦掌控了更新需求和基礎建設，就握有龐大的優勢。」

美國福坦莫大學（Fordham University）法律兼任教授、前美國貿易代表副助理高德（Matt Gold）說，總統有權以國安為由，依國內法祭出制裁，但在非戰爭期間或其他緊急狀態下，此舉可能違反國際貿易法規。

高德說，川普政府也許會冒險採取強硬態度，在科技業方面施加新關稅和限制，但更有可能會透過磋商取得中國做出更多讓步。

高德表示，或許「經過數月的磋商，中國會對美國讓步」，其中包括一些北京已同意和過去曾給予的承諾。

高德說，這一切「將做足面子給將宣稱獲得大勝的川普」。

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