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泰國拉糖價 大砍出口量

2018-05-13 00:20經濟日報 編譯謝汶均／綜合外電

由於泰國印度產量再創高，國際粗糖可能連續第二年供給過剩，加上避險基金建立的空單部位逼近新高，糖價欲漲不易。

為拉抬糖價，全球第二大糖出口國泰國決定今年大砍粗糖出口量至少50萬噸，轉而用於國內乙醇生產。

日經新聞報導，泰國將把50萬噸的粗糖賣給當地乙醇生產商，此時正值油價上漲，市場對生質燃料的需求預料也將攀升。

泰國甘蔗和糖協會辦公室（OCSB）秘書長沃拉瓦恩表示，OCSB已批准此計畫：「這是OCSB批准的第一個部份，因為對糖出口來說，這不是一個很好的年份。」他補充道，若有必要，OCSB會再為泰國乙醇生產商分配大量粗糖。

泰國今年將生產1,430萬噸糖，刷新歷史紀錄，其中260萬噸的糖會用在國內，其餘逾1,100萬噸的糖將出口。

美國農業部預測，全球糖類這一季收成將增加1,300萬噸至破紀錄的1.85億噸，主因是巴西、泰國、印度、巴基斯坦和中國的粗糖產量都創新高。

JSG大宗商品公司也預測，全球糖市正面臨長達兩年、超額庫存2,000萬至2,200萬噸的供過於求問題，規模前所未見。

紐約粗糖期貨今年來已重挫26%，表現在彭博資訊追蹤的34個大宗商品中敬陪末座。

避險基金認為糖類將出現更大跌勢，已連續五個月來均押注糖類價格將下滑。

JSG也預測，紐約糖價將從目前的每磅約11美分跌至8美分的低點。

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