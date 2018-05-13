川普盯進口車 擬課20%重稅

2018-05-13 00:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



川普11日在白宮會晤各大車廠CEO，共同商討新的進口車稅標準。 路透社 分享 facebook 美國總統川普據傳有意對進口汽車課徵20%關稅，並要進口車遵循更嚴格的排放標準，希望迫使車商擴大在美國生產的數量。

川普11日在白宮會見包括通用、本田、福特、飛雅特克萊斯勒等國際大型汽車公司的高階主管，探討歐巴馬政府時期制定的貿易和環保標準。會談中，川普表示希望車商能在美國「多生產數百萬輛汽車」；他說：「現在全球最大的幾家車廠都來了，我們正在研究如何增加在美國生產的數量。」

川普並把矛頭指向歐洲汽車製造商，認為他們在美國生產車輛的數量不足。華爾街日報並引述消息來源報導，川普在會中提議，對進口的汽車課徵20%關稅，且要適用歐巴馬時期較嚴格的排放標準。

美國政府正在考慮的排放標準，可能與加州的標準衝突。另外，美國也正與加拿大、墨西哥重新協商北美自貿協定（NAFTA），研討哪些車種和零件可以免稅交易。

與川普會談的業界主管希望說服川普與民主黨加州州長布朗合作，川普當局提議放寬汽車節能規範，布朗則稱這種提議「極度危險」。業界希望強調他們支持放寬歐巴馬時期的標準，但不需放寬到與加州的規定產生衝突，出現兩套標準。

全球汽車製造商協會（AGA）的波齊拉和美國汽車製造業聯盟（AAM）的般沃爾在聯合聲明中表示：「感謝川普總統邀請我們討論汽車產業，他對這個產業充滿熱情，我們也對他對於美國就業和經濟的興趣和承諾深表感激。」這場會議除了各大車廠的高層外，美國運輸部長趙小蘭、貿易代表賴海哲及國家經濟會議主席庫德洛等人都到場。

川普在競選期間曾批評車商，質疑他們對美國就業的貢獻，並揚言將對墨西哥開徵邊界稅。許多車商強調他們對美國的貢獻，甚至已調整境外投資計畫。