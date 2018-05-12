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經濟解析／為什麼油價短期會漲、明年將回跌？

2018-05-12 18:51經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

花旗全球商品研究主管摩斯（Ed Morse）多年來對油價走勢預測精準，例如他就料中2014年油價會暴跌，之後油價走向也與他的預期吻合。隨著本周油價因美國總統川普退出伊朗核子協定而勁揚，布侖特原油期貨價漲破每桶77美元、升抵2014年來最高價位，摩斯此刻怎麼看油價後市？

摩斯日前接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，他預期短期內伊朗石油產量將下降，造成油價進一步上漲。但與許多分析師看法不同的是，摩斯認為一年後，油價將跌回每桶60美元上下。

以下是摩斯對油市展望的摘要：

●新伊朗制裁會使油市供應更緊繃

伊朗出口勢必下滑，因為上月能賣的全賣了，接下來會一邊賣、一邊蓄積庫存，每日原油出口量可能比4月數據減少幾萬桶。目前伊朗日產量約380萬桶或略低於此數，每日出口260萬桶左右。

而且，制裁會影響透過銀行體系的支付，日後會有更多伊朗石油撤離市場，估計可能達每日80萬桶或90萬桶之多。油市供應會更趨緊繃。

●今夏油價必漲

撇開意外事件不談，夏季油價勢必走高，消費者也會發覺汽油價格變得更貴。花旗原先就預測今年汽油價格會比去年漲30%以上，現在漲幅可能更大了。

其他風險也會導致油價趨升。某些石油輸出國組織（OPEC）成員國石油生產逐漸下滑，委內瑞拉和安哥拉產量遠低於預期水準，利比亞和奈及利亞也很脆弱。因此，短期內，油價上漲機率較大。

●明年油價可能回檔

一些政治決定可能成為影響油價較長期展望的變數。OPEC及俄羅斯的減產協議已從市場吸走可觀的原油，而這些產油國6月開會時，可能依據市況決定縮小減產幅度、讓更多原油重返市場。據傳克里姆林宮表示，美國對伊朗施加新制裁，可能導致減產協議告終。而推文關切汽油價格的川普，可能施壓要中東友邦供應更多石油，以因應夏季汽油用量高峰期之需。

據此推論，短期市場雖然會趨於緊繃，但長期（一年後）市場供應會更寬鬆，因為油價上漲會提供誘因，促使美國、巴西和加拿大等國的石油業者提高產量。

●一年後，油價可能跌回60美元上下

考量上述風險後，花旗分析師預估，到今年第3季末、第4季初，布侖特原油均價可能漲到每桶79美元，這意味可能有一段時間油價會漲到每桶80美元以上。但油價上漲將吸引充足的石油流入市場，所以到明年此時，油價可能回跌到比那個價位低20至25美元。因此，摩斯預期，2019年原油交易價格可能是每桶60美元出頭，或略低於60美元，而不是略低於80美元。

花旗分析師預期，油價短多長空。（圖／法新社）
花旗分析師預期，油價短多長空。（圖／法新社）
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