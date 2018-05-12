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網路訂房加稅 明年到澳洲玩恐變貴

2018-05-12 13:14聯合報 記者許祖菱╱即時報導

根據澳洲日前公布的年度財政預算，澳洲政府將對海外訂房網站如智遊網（Expedia）、繽客（Booking）、優棧網（Trivago）等網站訂單加收10%商品服務稅（GST）。計畫明年在澳洲訂房的海外旅客，可能得花更多錢在住宿上。

澳洲廣播公司（ABC）報導，當局為了讓澳洲觀光業有「公平競爭環境」，要從明年7月1日對海外訂房網站訂單加收預計10%的商品服務稅，即海外訂房或本地訂房均收相同商品服務稅。一名旅遊業專家表示，這些增加的成本將轉嫁在消費者身上。

研究顧問公司IBIS World的資深觀光旅遊分析師克勞特曼（Nathan Cloutman）表示，這些海外公司「極有可能提高飯店價格」，但是不至於會提高到10%。

克勞特曼說：「澳洲當地有廉價旅店的文化。」海外訂房網站提供的價格，在觀光旅遊業自然競爭下，可限制Webjet、Stayz等類似愛彼迎（Airbnb）的本地訂房網站價格上漲。

愛彼迎將不受這次財政預算修改影響，因為愛彼迎的性質和其他海外訂房網站不同。但克勞特曼提到，這些海外訂房網站善於談判，可以和飯店、航空業者達成業務協議，「它們在觀光業中確實具有影響力」。

澳洲住宿協會（AAA）執行長孟若（Richard Munro）表示：「我們樂見滕博爾政府踏出第一步，要求在澳洲的海外訂房旅遊網站支付公平稅賦。」

孟若說：「主要訂房網站支配了澳洲近85%的線上訂房數量，但這些公司卻很少雇用澳洲當地人，實際上也沒有付給澳洲稅金。」

智遊網發言人表示，智遊網將會遵照各國制定法律執行公司業務，但目前拒絕提供進一步評論。

海外訂房網站自2005年起免繳給澳洲政府商品服務稅。然而，當時觀光旅遊業未如現今蓬勃，海外訂房網站也多是外國旅客才使用。

過去10年以來，海外訂房網站成長快速，有愈來愈多澳洲人利用海外訂房網站預約當地住宿。

澳洲聯邦年度財政預算要獲得所有省、領地支持後才會在明年開始生效。

雪梨歌劇院。路透
雪梨歌劇院。路透
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