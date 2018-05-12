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漲多拉回 油價自3年半高點下滑

2018-05-12 06:35中央社 紐約11日綜合外電報導

油價今天漲多拉回，受美國總統川普決定退出伊朗核子協議影響，原油價格本週稍早一度攀漲至3年半高點。

紐約市場西德州中級原油的6月期貨價格下跌66美分，收在每桶70.70美元。

倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格下挫35美分，收在每桶77.12美元。

油價紐約伊朗
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