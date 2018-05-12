美股多數收高 週線強勁

2018-05-12 06:22 中央社 紐約11日綜合外電報導



華爾街股市今天多數上漲，週線走勢強勁。

道瓊工業指數終場上漲91.64點，或0.37%，收在24831.17點；標準普爾500指數上漲4.65點，或0.17%，收在2727.72點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌2.091點，或0.03%，收在7402.883點。